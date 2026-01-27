Sin Trilli y con Vilarrasa en el horizonte: el rompecabezas de Ania para recibir al Valladolid

El Córdoba CF ya ha activado el modo semanal y ha aparcado definitivamente los ecos del triunfo cosechado ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (1-2). En el horizonte inmediato aparece ya el duelo de este sábado ante el Real Valladolid en El Arcángel (21.00 horas), una cita para la que Iván Ania deberá volver a agudizar el ingenio, especialmente en una zona del campo que vuelve a quedar en entredicho: los laterales. Y es que la ausencia más nítida para el cruce será la de Álvaro Pérez «Trilli», segundo refuerzo invernal del club y que, tras dejar una imagen notable en su estreno como blanquiverde, se verá obligado a parar por la conocida cláusula del miedo, al ser el conjunto pucelano el propietario de sus derechos. Una circunstancia que reabre, de nuevo, el debate en ambas bandas de la defensa.

En ese escenario gana peso, inevitablemente, un nombre que ya venía asomando en las últimas semanas: Ignasi Vilarrasa. El lateral izquierdo catalán, apartado desde octubre por una pubalgia persistente, acumula ya dos convocatorias consecutivas y su regreso al once aparece como la solución más natural para un partido en el que las alternativas escasean. Tras cerca de tres meses fuera de combate, el cruce ante los pucelanos se perfila como el punto de reentrada al ruedo.

A la espera de su mejor versión

No conviene olvidar que el ex del Huesca fue uno de los grandes reclamos del pasado mercado estival, después de firmar una temporada de alto nivel en El Alcoraz que incluso lo situó en la órbita de varios clubes de Primera División. Fue el Córdoba CF quien se adelantó para cerrar su incorporación, aunque desde el arranque, condicionado casi siempre por molestias en la zona afectada, su rendimiento no terminó de ajustarse a las expectativas iniciales.

Antes de desaparecer del esquema había participado en nueve encuentros, todos como titular, con un gol en su cuenta -ante el Racing de Santander-. Arrancó el curso como indiscutible en el carril izquierdo, especialmente tras la lesión de Juan María Alcedo en la cuarta jornada, aunque sin alcanzar el nivel que había mostrado meses atrás en tierras oscenses.

Ignasi Vilarrasa, llevándose la camiseta al rostro en un encuentro de esta temporada. / MANUEL MURILLO

Ahora, ya recuperado físicamente, aunque falto de ritmo competitivo, el partido ante el Valladolid se presenta más como una necesidad que como una oportunidad, máxime ante un rival herido que llegará a El Arcángel con urgencias clasificatorias, después de ceder en el José Zorrilla jornada atrrás ante el Albacete, en su cuarta derrota entre las últimas seis citas.

Además, su eventual entrada en el once traería consigo un efecto añadido: Carlos Albarrán quedaría liberado para regresar al perfil derecho. Es decir, meses después, Ania podría recuperar su teórica pareja titular de laterales, al margen de que Carlos Isaac -hoy en el fútbol polaco- comenzara el curso como alternativa por la derecha cuando la plantilla aún estaba al completo.

El abanico de alternativas

Sobre la mesa del técnico asturiano existen otras opciones, aunque todas ellas menos naturales. Una pasaría por reubicar de nuevo a Diego Bri en el lateral izquierdo, como ocurrió en el derbi ante el Málaga, aunque con un peaje evidente: exigirle en una demarcación ajena y frenar también su crecimiento ofensivo, justo después de su gol y gran actuación en Gran Canaria.

Desde el filial también aparecen Álex López y Marcelo Timorán, si bien en este tramo del curso ha quedado claro que Ania prioriza soluciones dentro de la primera plantilla. Forzar el regreso de Juan María Alcedo antes que el de Vilarrasa es otra posibilidad, aunque se antoja más arriesgada y, a día de hoy, poco probable.

Por último, cabe incluso un escenario más extremo: Álex Martín desplazado al lateral derecho, Albarrán a la izquierda y Alberto del Moral -ausente ante Las Palmas- como central. Un movimiento en cadena que implicaría demasiados ajustes y que igualmente parece poco compatible con el buen momento que atraviesa la dupla Xavi Sintes-Álex Martín, ya asentada en el eje de la zaga.