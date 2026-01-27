Actualidad blanquiverde
El talentoso Mikel Goti se convierte en el tercer fichaje invernal del Córdoba CF
El mediapunta vizcaíno llega cedido por lo que resta de temporada desde la Real Sociedad, con la que había anotado dos goles entre sus seis actuaciones de esta campaña
El Córdoba CF ha hecho oficial la incorporación de Mikel Goti, que, como adelantó este periódico, vestirá la camiseta blanquiverde hasta el cierre de la temporada 2025-2026. El club cordobesista apuesta de forma decidida por el mediapunta vizcaíno, que aterriza en El Arcángel en calidad de cedido por la Real Sociedad, en una operación sin opción de compra y con la entidad andaluza asumiendo íntegramente la ficha del futbolista.
La llegada del jugador de Zubieta responde a una hoja de ruta clara dentro de la planificación invernal. Tras valorar su situación junto a Pellegrino Matarazzo y su entorno, Goti entendió que el escenario más propicio para su crecimiento pasaba por buscar minutos lejos de San Sebastián, condicionado por la elevada competencia en la medular txuri-urdin. En ese contexto, la propuesta califal apareció como destino prioritario, con Iván Ania -su estilo de juego- desempeñando un papel crucial para que la operación llegara a buen puerto.
Un perfil atractivo
El fichaje del vizcaíno encaja de lleno en las necesidades detectadas por la comisión deportiva blanquiverde. Goti llega para aportar calidad entre líneas, llegada y gol desde la mediapunta, un perfil que el club consideraba estratégico tras la baja de Theo Zidane y ante la más que posible salida de Jan Salas. Si bien su rol presenta matices distintos al del francés o al del catalán, el denominador común es claro: talento para elevar el techo ofensivo del equipo en la segunda vuelta.
Renovado recientemente con la Real Sociedad hasta 2028, el nuevo futbolista califal afronta este reto como un paso intermedio dentro de su proceso de maduración. En lo que va de campaña, siempre que dispuso de oportunidades dejó destellos de su potencial, con dos goles -ambos en Copa- en algo más de 250 minutos, repartidos en seis encuentros oficiales con el primer equipo donostiarra.
Credenciales contrastadas
El aval más sólido de Goti se encuentra, no obstante, en su etapa más reciente con el Sanse. La pasada temporada firmó 14 goles y 6 asistencias, siendo una de las piezas clave en el ascenso del filial realista a Segunda División, rendimiento que le abrió definitivamente las puertas del primer equipo. Ahora, en Córdoba, buscará trasladar ese impacto a las ambicios de un bloque que ya ha firmado su primera victoria de la segunda vuelta, ante la UD Las Palmas.
Es más, su estreno podría producirse de casi forma inmediata. El cuerpo técnico califal valora que esté disponible ya para el próximo compromiso liguero en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel frente al Real Valladolid, una vez completados los trámites administrativos. Y con ello, el Córdoba CF suma su tercer refuerzo invernal y refuerza de manera notable su candidatura para pelear por todo de aquí a junio.
