El adamuceño Andrés Cuenca, a un paso de salir del Barça, fichar por el Como y recalar en el Sporting

El mercado de invierno entra en su fase decisiva y Andrés Cuenca aparece ya muy cerca de cerrar uno de los movimientos más singulares de este mes de enero. El central adamuceño de 19 años, internacional con España sub 19, excanterano del Córdoba CF y todavía con contrato en vigor con el FC Barcelona hasta el próximo mes de julio, tiene prácticamente encarrilado su fichaje por el Como de la Serie A, club entrenado por Cesc Fàbregas, que se ha impuesto al resto de propuestas que manejaba el futbolista en las últimas semanas.

La operación, según fuentes del proceso, se encuentra muy avanzada y pendiente de los últimos flecos, con una hoja de ruta clara: el conjunto italiano incorporará al zaguero en propiedad y lo cederá de inmediato para que pueda acumular minutos competitivos en un contexto exigente. Y ahí es donde también entra en escena un viejo conocido de los blanquiverdes: el Sporting de Gijón, que se perfila como destino prioritario para la cesión del defensor cordobés hasta final de temporada, según ha avanzado la Nueva España, medio perteneciente al mismo grupo que este periódico.

Por tanto, de concretarse el movimiento, el zaguero se incorporaría a un rival directo de los de Iván Ania en esta segunda vuelta de temporada, con su paso por El Arcángel programado para la jornada 37 del calendario de Liga, prevista para finales del mes de abril, en pleno tramo final de campaña 2025-2026.

Un perfil atractivo

En el cuerpo técnico del Como valoran especialmente el perfil de Cuenca: central zurdo, con buen primer pase, capacidad para iniciar el juego desde atrás y encaje natural en un modelo propositivo. La apuesta del club italiano es de medio plazo, aunque consideran que el futbolista aún debe completar su proceso de maduración antes de asumir responsabilidades en la élite, de ahí la decisión de buscarle un contexto competitivo inmediato en forma de cesión.

Cuenca pugna por el esférico durante un encuentro de la Youth League ante el Trabzonspor. / la nueva españa / Salvatore Di Nolfi

El Sporting de Gijón se ha posicionado con fuerza para asumir ese papel. Así lo reconoció públicamente su presidente ejecutivo, José Riestra, que confirmó negociaciones avanzadas para una operación a tres bandas entre Barcelona, Como y el propio club rojiblanco. «Estamos estudiando la forma de cómo lograrlo, de cómo puede ser lo mejor para el jugador, para el club y para nosotros», explicó, dejando entrever que el acuerdo de préstamo podría cerrarse en cuestión de días, inicialmente hasta junio y sin descartar una ampliación.

Su vínculo con el Córdoba CF

Más allá del movimiento de mercado, el nombre de Andrés Cuenca sigue teniendo eco en clave blanquiverde. El propio futbolista lo reconocía el pasado verano, en una entrevista concedida a Diario Córdoba en su Adamuz natal, cuando admitía que «seguía los partidos del Córdoba CF desde La Masia» y que no escondía su deseo de volver algún día a vestir la camiseta blanquiverde, tras su breve paso por la cantera califal.

Formado inicialmente en el CD Avejoe, pasó posteriormente por el propio Córdoba CF antes de dar el salto a La Masia, adonde llegó en edad infantil procedente del Sevilla. En la disciplina azulgrana formó, junto a Pau Cubarsí, una de las parejas defensivas más reconocibles de su generación, dejando una huella notable en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Andrés Cuenca, en el campo del CD Avejoe de su Adamuz natal, el pasado verano. / rafael castro

La falta de continuidad también ha pesado en la toma de decisiones. Esta temporada, Cuenca apenas ha disputado siete encuentros con el Barça Atlètic, cinco de ellos como titular, en el Grupo 3 de Segunda Federación. Un contexto que ha empujado al central a buscar un nuevo escenario que impulse su progresión competitiva, máxime con su vinculación en el club cerca de concluir, el próximo julio.

Desde el punto de vista económico, el Barcelona apenas ingresará una cantidad simbólica -o incluso nula- por el traspaso inmediato, aunque podría asegurarse un porcentaje de una futura venta, evitando así perder por completo el control sobre la evolución del futbolista cordobés.