De solución de emergencia a pareja fija: el eje Sintes-Álex Martín se afianza en el Córdoba CF

El reciente asalto del Córdoba CF al Estadio de Gran Canaria, resuelto con un triunfo de enorme valor ante la UD Las Palmas (1-2), sirvió para poner de relieve, entre diversas circunstancias, una faceta que poco a poco parece haberse asentado en la dinámica blanquiverde: la consolidación del eje defensivo formado por Xavi Sintes y Álex Martín. Porque el tándem balear-canario firmó en territorio amarillo otra actuación de alto nivel -más allá del lunar del tanto local-, confirmando así que lo que hace un puñado de jornadas parecía una solución de urgencia, ante las ausencias de Fomeyem y Alves, se ha transformado, casi sin procurarlo, en un nuevo orden de prioridades para la zaga de Iván Ania. Incluso hasta el punto de haber difuminado cualquier jerarquía anterior…

Y es que frente al potente conjunto insular, con argumentos ofensivos contrastados -y un mercado invernal orientado a fortalecerse arriba-, el binomio Sintes-Matín volvió a firmar una actuación de solidez más que notable. No fue caso aislado, al contrario, sino más bien otro paso en la tendencia que ambos defensores vienen cimentando desde allá por la jornada 15 de Liga, cuando nació la dupla, que solo había coincidido antes en Copa del Rey ante el Cieza.

Profundidad real en el eje

La lectura global es clara: el Córdoba CF puede presumir hoy de fondo de armario en esa parcela. Por ahí no solo se ha elevado el nivel de la pareja que actualmente participa de inicio, sino que lo ha hecho hasta el punto de igualar -y en términos numéricos, incluso superar- el rendimiento del dúo formado por Fomeyem y Rubén Alves, con el que el bloque califal alcanzó algunos de sus mejores registros durante la primera vuelta.

En ese sentido, los datos son elocuentes y merecen ser subrayados. La dupla entre el camerunés y el hispano-brasileño ha disputado nueve partidos como titular esta campaña, con tres porterías a cero y diez goles encajados, lo que arroja un promedio de 1,6 tantos en contra por encuentro. Por su parte, Sintes y Álex Martín han sido titulares en siete partidos, con una portería a cero y siete goles concedidos, es decir, un promedio exacto de un gol encajado por partido. O lo que es lo mismo: menos porterías a cero, pero más de medio tanto menos por encuentro respecto a la otra pareja, que no es poco.

Xavi Sintes, con el dorsal 15, se lamenta tras una acción a balón parado ante Las Palmas. / lof

Alto precio de la titularidad

En este contexto, y a las puertas del regreso de Rubén Alves -todavía sin ritmo competitivo- mientras Fomeyem continúa su proceso de recuperación sin plazos definidos, la pugna por la titularidad se ha recrudecido notablemente en este inicio de la segunda vuelta. Hoy por hoy, resulta complicado imaginar a Iván Ania prescindiendo de Sintes y Álex Martín, que en Gran Canaria firmaron otra de sus actuaciones conjuntas más convincentes.

El central balear suma ya 1.158 minutos en Liga, repartidos en 14 partidos, 13 de ellos como titular. Su curso ha sido de menos a más. Debutó en la tercera jornada, desapareció del esquema entre la séptima y la decimotercera -coincidiendo con el mejor momento de la otra pareja- y, desde que regresó al once en la jornada 15, no ha vuelto a salir de los planes iniciales del técnico.

Aún más marcada es la evolución de Álex Martín. El central grancanario acumula 14 partidos de Liga, nueve de ellos como titular. Arrancó con su primera titularidad en la jornada 2, precisamente ante la UD Las Palmas en El Arcángel, para desaparecer posteriormente hasta la jornada 10, cuando tuvo minutos en el tramo final ante el Almería. No fue hasta la jornada 14 cuando regresó al once, del que solo se ha despegado de forma puntual en las jornadas 17 y 18, coincidiendo con la reaparición temporal de Rubén Alves. Desde entonces, su nivel ha dado un salto evidente: más veloz, más atento en la anticipación, firme en las coberturas y aportando claridad en la salida de balón.

Eso sí, de cara a las próximas semanas, Ania deberá manejar con especial cautela su situación disciplinaria. De hecho, el «4» califal acumula ya cuatro tarjetas amarillas y se encuentra a una sola de cumplir ciclo. Una hipotética sanción, por tanto, abriría un escenario complejo en el centro de la defensa, donde ahora mismo el preparador asturiano parece haber encontrado sus piezas de equilibrio.