Semana de ajustes en El Arcángel: trabajo, enfermería y mercado

El Córdoba CF afronta su vigésimo cuarta semana de competición en la temporada 2025-2026 de Segunda División con el foco bien definido. Y es que, tras dejar atrás el tropiezo ante el Málaga y reforzar sensaciones en Gran Canaria, el equipo blanquiverde se mueve ahora entre tres frentes prioritarios: sostener la buena dinámica de resultados -cuatro victorias en los últimos cinco encuentros-, afinar el plantel en este tramo final del mercado invernal y, además, reducir la lista de la enfermería. De hecho, con ese triple objetivo en mente, Iván Ania ha diseñado un plan de trabajo medido antes de recibir al Real Valladolid, el sábado en El Arcángel (21.00 horas).

El itinerario del asturiano contempla jornada de descanso este lunes y la reanudación de los entrenamientos a renglón seguido, con cuatro sesiones matinales consecutivas. La primera, este martes a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva, escenario que se repetirá miércoles y jueves en idéntica franja. El viernes, como es habitual en la antesala de partido, el grupo se trasladará al estadio para cerrar la preparación del choque ante el conjunto pucelano. Todas las sesiones se desarrollarán a puerta cerrada y quedan, como siempre, sujetas a posibles ajustes de última hora. Tras el encuentro, el domingo quedará reservado para una matinal de recuperación.

La enfermería, bajo vigilancia

Más allá del césped, buena parte de la atención se concentra en la evolución de los lesionados. El duelo ante la UD Las Palmas dejó una noticia especialmente celebrada: Adilson Mendes volvió a enfundarse la camiseta blanquiverde 328 días después de su grave lesión de rodilla sufrida ante el Granada la pasada temporada. También sumó en convocatoria Ignasi Vilarrasa, aunque sin minutos, y esta semana se perfila como la idónea para su reaparición -ante las necesidades en defensa- tras superar la pubalgia que lo apartó de la dinámica del bloque desde el mes de octubre.

El cuerpo técnico confía igualmente en recuperar a Juan María Alcedo, lesionado en Huesca. Sobre el papel, el roteño podría llegar al partido, aunque la idea es clara: no se asumirán riesgos innecesarios, por lo que tampoco sería descabellado una semana más de barbecho para asentar su regreso. Más cautela rodea el proceso de Rubén Alves, cuyo regreso sigue manejándose con plazos reservados, aunque a teórico corto plazo.

Futbolistas del Córdoba CF en la sesión del pasado domingo en Gran Canaria, tras el triunfo ante Las Palmas. / ccf

En paralelo, Kevin Medina, tocado en el tobillo desde el derbi ante el Málaga, y Alberto del Moral, que abandonó dolorido aquel encuentro y no entró en la lista frente a Las Palmas, apuran para estar disponibles este sábado. Distinto es el escenario de Franck Fomeyem, aún sin fecha de retorno, y Theo Zidane, que progresa conforme a lo previsto tras la intervención por un proceso discal a mediados de diciembre.

A este mapa de altas y ausencias se suma una baja confirmada: Álvaro Pérez “Trilli” no podrá medirse al Valladolid por la cláusula del miedo incluida en su cesión desde el club pucelano, pese a su buen debut en Gran Canaria.

Goti, en la rampa de entrada

En los despachos, el reloj también corre. La ventana de fichajes permanecerá abierta hasta el 2 de febrero y la comisión deportiva blanquiverde sigue activa para terminar de apuntalar la plantilla en la carrera por el play off. Tras las incorporaciones de Diego Percan y el propio Trilli, el movimiento más inmediato es el de Mikel Goti, mediapunta de la Real Sociedad, cuyo desembarco en El Arcángel se encuentra al caer en forma de cesión hasta final de temporada.