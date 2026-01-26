El Córdoba CF firma la mejor racha visitante del fútbol profesional en la 2025-2026

Estadísticas en mano, puede decirse bien claro: el Córdoba CF continúa escribiendo su temporada lejos de El Arcángel con tinta firme y números que ya trascienden lo meramente circunstancial. Y es que la reciente victoria lograda en el Estadio de Gran Canaria frente a la UD Las Palmas (1-2), con goles de Diego Bri y Adrián Fuentes, no solo aportó otros tres puntos para la causa -de alto valor-, sino que además permitió al conjunto blanquiverde alcanzar los nueve partidos consecutivos sin perder a domicilio en Liga, un registro que ningún otro equipo del fútbol profesional había conseguido hasta la fecha en el presente curso 2025-2026.

Según datos del portal especializado StatsSegunda, el bloque de Iván Ania superó así la anterior referencia, establecida en ocho encuentros seguidos sin derrota como visitante, marca que había logrado semanas atrás el Real Betis. Un hito simbólico, pero profundamente revelador, que en esta fase de campeoanto habla -y bien- de la regularidad que han adquirido los califas en campo ajeno...

A ese registro colectivo se suma otro hito de especial relevancia en clave interna. De hecho, con el triunfo en Gran Canaria, unido a los logrados previamente en El Alcoraz ante el Huesca (1-2) y en Mendizorroza frente al Mirandés (1-2), en el tránsito entre un año y otro, el Córdoba CF también logró por primera vez en su historia dentro del fútbol profesional el encadenar tres victorias a domicilio anotando dos o más goles en cada una de ellas.

La mejor racha visitante activa

Y si se amplía el foco a las grandes competiciones nacionales, los números cobran aún más dimensión. Entre Primera y Segunda División, el club cordobés lidera actualmente las rachas activas a domicilio, habiendo sumado 16 de los últimos 24 puntos posibles lejos de casa desde que cayera por última vez como visitante, en la tercera jornada de Liga, en el Nou Estadi Encamp frente al Andorra (3-1), allá por el mes de septiembre.

En ese tramo, los números ofensivos y defensivos sostienen el relato: 12 goles a favor y siete en contra. El máximo artillero lejos del hogar en dicho espacio de tiempo ha sido Adrián Fuentes, con cuatro dianas, seguido por las dos que presentan tanto Diego Bri como Jacobo González. Después, con una aparecen Dalisson, Rubén Alves, Sergi Guardiola y el exblanquiverde Carlos Isaac.

Adrián Fuentes disputa un balón con Clemente en el duelo ante Las Palmas. / lof

Comparativa con los grandes

En ese contexto, el Córdoba CF a su vez se codea con entidades de peso específico en el panorama nacional. El segundo mejor registro corresponde al Real Madrid, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa, que ha alcanzado siete salidas consecutivas sin perder en Liga, sumando ese tramo inicial del técnico salmantino con los últimos encuentros del ciclo de Xabi Alonso, en un total de 11 partidos a domicilio.

Por detrás aparecía el Celta de Vigo, con seis encuentros seguidos sin derrota fuera de Balaídos en las nueve salidas que había realizado; aunque, llegada la décima el pasado domingo, no pudo con la Real Sociedad en Anoeta, cayéndose así del elenco. Un peldaño más abajo, ya en clave exclusiva de Segunda División, figuran Racing de Santander, Albacete, Zaragoza y Málaga, todos ellos con cuatro jornadas consecutivas puntuando lejos de casa, incluyendo el triunfo malaguista en El Arcángel de hace apenas una semana.