De Jémez a Ania: el Córdoba CF vuelve a ganar en Gran Canaria, con el 'play off' de fondo

El Córdoba CF se embolsó ante la UD Las Palmas un paso de calado dentro de su andadura 2025-2026 en Segunda División. Un camino, además, que aspira culminar con la disputa de la fase de ascenso a la élite... Cargado de bajas y con más dudas que certezas aterrizaba el bloque cordobés en el icónico Estadio de Gran Canaria, eso sí, lugar de recuerdos encontrados y donde logró establecer, gracias a los tres puntos, una conexión con el pasado que bien podría servir de inspiración de ahora en adelante: la última vez que el conjunto blanquiverde se impuso al cuadro amarillo a domicilio acabó disputando el play off de ascenso a Primera, en la 2011-2012, con Paco Jémez al frente.

Y es que hay que retroceder a la segunda etapa del preparador canario -criado en Córdoba- en El Arcángel para encontrar el precedente, hace casi década y media. Entonces, los cordobesistas asaltaron el estadio insular en la quinta jornada de Liga con un solitario tanto de Charles en la segunda mitad (0-1). Aquella plantilla, en la que convivían nombres como Pepe Díaz, Borja García, López Silva o López Garai, acabaría firmando la primera tentativa de ascenso a la máxima categoría de este siglo, truncada de forma prematura en la primera eliminatoria frente al Real Valladolid, que endosó un 3-0 en el José Zorrilla tras el empate en el duelo de ida.

El ascenso sin victoria

Tiempo después, la única alegría posterior en el Estadio de Gran Canaria había llegado, paradójicamente, sin victoria. Fue en la temporada 2013-2014, en la inolvidable promoción de ascenso. Tras el empate sin goles de la ida en El Arcángel, el conjunto dirigido por Albert Ferrer rescató un 1-1 agónico en la vuelta gracias al mítico tanto de Uli Dávila, que abrió las puertas de Primera División. Una cita que quedó grabada en la memoria colectiva cordobesa, si bien no engrosó el apartado de triunfos.

El antecedente -no de victoria- más reciente, en cambio, evocaba justo lo contrario. En el curso 2018-2019, una derrota por 1-0, con gol de Danny Blum, certificó el descenso matemático del Córdoba CF a la extinta Segunda División B tras una temporada paupérrima. Un recuerdo amargo que también flotaba en el ambiente, junto al balance general que aún impera en estos pulsos particulares: solo cinco victorias califas, seis empates y 13 derrotas en Gran Canaria.

Marcos Lavin, portero del Córdoba CF en el curso 2018-2019, entre lágrimas tras consumarse el descenso. / córdoba

Fortaleza lejos de casa

Más allá del componente histórico, la victoria en tierras isleñas refuerza otra de las grandes certezas del presente blanquiverde: su fiabilidad como visitante. Si año atrás ganar en campo ajeno parecía tarea imposible, en el presente el Córdoba CF se ha instalado entre los equipos más competitivos de LaLiga Hypermotion lejos de su estadio, hasta el punto de situarse como el segundo mejor visitante de la categoría, con 20 puntos sumados de 36 posibles, solo por detrás de los 21 que registra el Deportivo de la Coruña. El triunfo ante Las Palmas fue, además, el quinto a domicilio en lo que va de campeonato.

Un rendimiento que tampoco se antoja fruto de la casualidad, realmente. Es más, la primera vuelta recién cerrada ya quedó registrada como la mejor de la historia del club a domicilio en el fútbol profesional, y la dinámica se mantiene intacta. Los de Ania no pierden fuera de El Arcángel desde el pasado mes de septiembre, cuando cayeron en la tercera jornada ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp (1-3). Junto a ese traspié, únicamente el amargo debut ante el Sporting de Gijón, en El Molinón (2-1), emborrona el expediente califal en lo que va de campaña al hablar de duelos a domicilio.