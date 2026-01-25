Adilson Mendes vuelve a escena: 328 días después, de regreso con el Córdoba CF

La victoria del Córdoba CF en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas (1-2), en el estreno blanquiverde a domicilio de la segunda vuelta, dejó un poso que fue bastante más allá del botín clasificatorio. De hecho, el escenario isleño sirvió al bloque de Iván Ania para recomponerse del revés sufrido días antes frente al Málaga, reforzar su fiabilidad lejos de El Arcángel y, entre líneas, alumbrar un regreso cargado de significado. Precisamente allí reapareció Adilson Mendes, que volvió a sentirse futbolista 328 días después, superada la hora de juego, poniendo fin a una larga travesía iniciada en marzo de 2025 a raíz de una grave lesión de rodilla.

Y lo hizo, además, con incidencia directa en el partido. Una de sus primeras carreras rompió líneas y acabó provocando el penalti que Jacobo no logró convertir, y que bien podría haber significado la sentencia frente a los amarillos. A ello sumó un par de arrancadas más y alguna acción individual que sirvió para medir sensaciones y confirmar que el calvario, al fin, ha quedado atrás.

Expectación con su regreso

La expectación se palpaba desde antes. Los murmullos entre los desplazados se transformaron en ovación cerrada cuando el '17' inició el calentamiento. No se vestía de corto desde la contundente victoria ante el Granada (5-0) en la jornada 29 del pasado curso, cuando una acción desafortunada -una presión sobre Luca Zidane- derivó en una rotura del ligamento cruzado con afectación meniscal que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de diez meses.

Su entrada, además, tuvo un componente estadístico añadido: Adilson se convirtió en el trigésimo futbolista utilizado por Iván Ania esta temporada entre todas las competiciones. «Nos da unos registros que no tenemos en la plantilla», había insistido el técnico asturiano durante todo el proceso de recuperación del ex del Badajoz, que el pasado verano firmó su renovación hasta 2027 tras un capítulo largo y tenso de negociaciones.

«Después de casi un año, el poder volver a sentirse futbolista, el poder volver a disputar minutos, creo que le va a venir muy bien. Tiene unas características muy importantes y nos puede aportar muchísimas cosas. Me alegro muchísimo por él, porque sé lo que se sufre. Lo ha pasado mal, pero todo tiene su recompensa», afirmó el preparador tras el duelo en suelo canario.

Adilson Mendes, durante un lance de la segunda mitad en Gran Canaria. / lof

Un regreso que abre escenarios

Con su vuelta plenamente consumada, el cuerpo técnico blanquiverde gana ahora una variable más en el frente ofensivo. Una vez ajustado el ritmo competitivo, Ania deberá decidir el encaje del portugués en un dibujo donde, especialmente en las últimas semanas, la banda izquierda parecía tener dueño con Jacobo, además de la irrupción reciente de Diego Bri, autor del primer tanto ante los canarios.

El camino de regreso no fue corto. Adilson inició trabajo al margen en octubre de 2025, siete meses después de caer lesionado. Desde entonces, fue acumulando sesiones con el grupo de manera progresiva hasta integrarse por completo en los últimos compases de diciembre. El inicio de este mes de enero supuso el salto definitivo en carga e intensidad, hasta quedar disponible desde hace un par de semanas y sellar su reestreno en Gran Canaria.

Conviene no olvidar el peso que tuvo antes del infortunio. En la temporada 2024-2025, el extremo lisboeta fue una de las piezas más determinantes del plan cordobesista: 22 partidos disputados, 1.384 minutos, 16 titularidades, tres goles y dos asistencias, la última de ellas en la que, hasta ahora, había sido su actuación más reciente. Once meses después, Adilson vuelve a escena. Y el Córdoba CF, a sumar una amenaza más a su repertorio.