Fútbol | 23ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el UD Las Palmas-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan reponerse del pasado tropiezo ante el Málaga con una victoria de prestigio ante el potente cuadro canario

Miembros de la primera plantilla del Córdoba CF, en su paseo matinal en Gran Canaria, previo al choque.

Miembros de la primera plantilla del Córdoba CF, en su paseo matinal en Gran Canaria, previo al choque. / ccf

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF regresa a la competición en Segunda División con un duelo de altura entre manos: este sábado, desde las 18.30 horas (horario peninsular), frente a la potente UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Será la primera salida de los de blanquiverde en esta segunda vuelta de Liga, que abordan con el objetivo de extender su buena racha a domicilio -no pierden desde aquella visita a Andorra, por la jornada tres- y, además, recuperar la senda de los tres puntos tras caer semana atrás en el derbi ante el Málaga en El Arcángel. Enfrente estará un cuadro isleño que también busca su propia reválida, tras salir goleado de El Sardinero frente al Racing de Santander (4-1) y haber cedido la segunda plaza al Castellón, dentro de su plan para regresar a Primera por la vía rápida.

