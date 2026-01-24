Sigue en directo el UD Las Palmas-Córdoba CF

En Directo
Los de Iván Ania buscan reponerse del pasado tropiezo ante el Málaga con una victoria de prestigio ante el potente cuadro canario
El Córdoba CF regresa a la competición en Segunda División con un duelo de altura entre manos: este sábado, desde las 18.30 horas (horario peninsular), frente a la potente UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Será la primera salida de los de blanquiverde en esta segunda vuelta de Liga, que abordan con el objetivo de extender su buena racha a domicilio -no pierden desde aquella visita a Andorra, por la jornada tres- y, además, recuperar la senda de los tres puntos tras caer semana atrás en el derbi ante el Málaga en El Arcángel. Enfrente estará un cuadro isleño que también busca su propia reválida, tras salir goleado de El Sardinero frente al Racing de Santander (4-1) y haber cedido la segunda plaza al Castellón, dentro de su plan para regresar a Primera por la vía rápida.
Once inicial del Córdoba CF
Y por aquí los once elegidos de Iván Ania. El Córdoba CF apuesta por:
Iker Álvarez en portería, con Álex Martín y Xavi Sintes en la defensa. Trilli, que se estrena como blanquiverde, y Albarrán se reparten los laterales, mientras que la medular queda a cargo de Isma Ruiz, Dani Requena y Jacobo González como enganche. Después, por banda izquierda aparece Diego Bri y en la derecha se mantiene Carracedo. Tampoco se mueve la punta de lanza, con Adrián Fuentes.
Recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz
En señal de luto por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz el pasado 18 de enero, los jugadores del Córdoba CF saltarán al terreno de juego con brazaletes negros en memoria de las víctimas, mientras que el capitán portará el nombre de Adamuz como gesto de reconocimiento a la rápida y solidaria respuesta de la localidad.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre la UD Las Palmas y el Córdoba CF que arranca a partir de las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria. Duelo vital en lo deportivo para los de Iván Ania, que tras caer semana atrás en el derbi ante el Málaga en El Arcángel, se han propuesto reconectar con la victoria, máxime ante un claro aspirante al ascenso directo, para reafirmar su candidatura al play off en esta fase de la temporada. Lo inverso quiere el conjunto isleño, que viene de caer goleado ante el Racing de Santander y su propósito es ahora recuperar la segunda plaza, en manos del Castellón, para seguir en la pomada por un billete a Primera División. También tendrá alto valor emocional el encuentro, sobre todo en clave visitante, con las víctimas y heridos de la tragedia ferroviaria de Adamuz en el recuerdo. Comenzamos.
