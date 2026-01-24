Sigue en directo el UD Las Palmas-Córdoba CF

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el choque entre la UD Las Palmas y el Córdoba CF que arranca a partir de las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria. Duelo vital en lo deportivo para los de Iván Ania, que tras caer semana atrás en el derbi ante el Málaga en El Arcángel, se han propuesto reconectar con la victoria, máxime ante un claro aspirante al ascenso directo, para reafirmar su candidatura al play off en esta fase de la temporada. Lo inverso quiere el conjunto isleño, que viene de caer goleado ante el Racing de Santander y su propósito es ahora recuperar la segunda plaza, en manos del Castellón, para seguir en la pomada por un billete a Primera División. También tendrá alto valor emocional el encuentro, sobre todo en clave visitante, con las víctimas y heridos de la tragedia ferroviaria de Adamuz en el recuerdo. Comenzamos.