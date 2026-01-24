Las Palmas-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces para el choque en el Estadio de Gran Canaria

El Córdoba CF reconecta con la competición en LaLiga Hypermotion este sábado a partir de las 18.30 horas (horario peninsular) ante la rocosa UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Viajan los de Iván Ania con el propósito de desquitarse tras su pasado revés en el derbi andaluz frente al Málaga con un nuevo triunfo que sirva para reengancharse a la pugna por la zona noble y, de paso, alargar su buena racha a domicilio, condición en la que no conocen la derrota desde allá por la tercera jornada frente al Andorra en el Nou Estadi Encamp, en el mes de septiembre. Entre las últimas cuatro citas, registran los blanquiverdes nueve de 12 puntos posibles.

Es precisamente ese buen bagaje el que ha servido para colocarse con 32 puntos en este tránsito entre 2025 y 2026. Los califas se mantienen a tres puntos del play off, además de tan solo a seis de los puestos de ascenso directo y nueve sobre la zona de descenso. Anteriormente, el cuadro de El Arcángel, más allá del choque frente a los boquerones en El Arcángel, logró imponerse al Huesca en El Alcoraz, Burgos en casa y el Mirandés en Mendizorroza.

En cuanto a la enfermería, pocos cambios habrá con respecto a la pasada jornada. No peligra la participación de Álex Martín, que se ha ejercitado con normalidad a lo largo de la semana, si bien se mantiene como duda Alberto del Moral, aquejado de molestias en el costado. No estará, eso sí, Kevin Medina, debido a un golpe en el tobillo. Tampoco podrán participar Rubén Alves ni Alcedo, en la recta final de sus recuperaciones, mientras que Franck Fomeyem y Theo Zidane avanzan con sus respectivos procesos, pero sin plazos fijos marcados por el momento. Los que sí se apuntan a la cita, ya en las últimas convocatorias, son Adilson Mendes e Ignasi Vilarrasa.

Más sencilla es la lista para Luis García en los canarios, donde la única ausencia la servirá Viti Álvarez. Kirian Rodríguez y Marvin Park, disponibles para el técnico asturiano, que tras caer goleado ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-1) pretende recuperar la segunda plaza, ahora en manos del Castellón, a costa de la escuadra cordobesista.

Jacobo González ensaya un disparo durante la sesión de este viernes en El Arcángel. / ccf

Posibles alineaciones

De esta forma, a continuación exponemos los potenciales onces de ambos conjuntos para el duelo en tierras isleñas, que será dirigido por el maño De Ena Wof, con Ávalos Barrera en el VAR:

UD Las Palmas: Horkas, Mika Mármol, Barcia, Clemente, Jonathan Viera, Amatucci, Marvin Park, Loiodice, Ale García, Jesé Rodríguez y Pejiño.

Córdoba CF: Iker Álvarez, Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Trilli, Isma Ruiz, Dani Requena, Pedro Ortiz, Christian Carracedo, Jacobo González y Adrián Fuentes.

La cita podrá ser seguida a través del canal LaLigaTV Hypermotion mediante una amplia variedad de teleoperadores, además de gratuitamente en RTVC y Gol TV.