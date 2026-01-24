Iván Ania, tras la victoria ante la UD Las Palmas: "Creo que somos justos vencedores"

El Córdoba CF volvió a demostrar carácter para imponerse en un encuentro de oportunidades ante la UD Las Palmas, decidido por un arranque fulgurante y una gestión del resultado. Con un inicio arrollador, gracias a los goles de Diego Bri y Adrián Fuentes, los de Iván Ania supieron resistir para amarrar tres puntos de mérito en un partido marcado por los goles, las decisiones arbitrales y la tensión propia de una cita de alto nivel, que bien podría haber acabado en goleada blanquiverde pero se quedó en victoria por la mínima, igual de valiosa. «Hubo muchas alternativas durante el partido. Hasta un penalti que para el portero. Creo que es un hecho significativo, que el mejor del partido sea Horkas habla muy bien de nuestro equipo, de la personalidad que tuvo, de intentar salir desde atrás con el balón sin miedo a su presión. De presionar muy alto y obligarles muchísimas veces a jugar el largo, que es algo que sabíamos que no le gusta. Creo que somos justos vencedores», afirmó el entrenasdor blanquiverde.

Tres puntos de valor

La actuación del equipo dejó sensaciones muy positivas, con una propuesta valiente y ambiciosa en un campo en el que pocos rivales han saboreado la victoria. «El equipo no solo ha aprobado el examen, si no que creo que ha sacado muy buena nota, un sobresaliente. No es fácil ganar aquí. La mayoría de equipos cuando vienen aquí vienen a encerrarse, a que Las Palmas tengan el balón, a que no suceda nada. Nosotros, todo lo contrario, vinimos a presionar alto, a intentar robar arriba, a igualarles como lo hicimos. La pena que no fuimos capaces en esos dos mano a mano que tuvimos en la segunda parte de poder llegar a los últimos minutos más tranquilos», explicó.

«Hicimos un gran partido, somos justos vencedores y tenemos que estar muy contentos por cómo está funcionando el equipo. Estamos con muchas bajas, pero los que entran de titulares, los que salen de banquillo, están aportando muchísimo y creo que es el camino a seguir. Tenemos 35 puntos, estamos a un punto de play off y tenemos que mirar el futuro con optimismo. Creo que fue un partido muy bonito para el espectador porque fuimos dos equipos que fuimos a por el partido, que intentamos anular al rival y unas veces lo consigues, otras no. Pero creo que son dos propuestas con riesgo, pero valientes y muy atractivas», señaló.

Una decisión arbitral polémica terminó sin premio para el Córdoba CF, con una explicación que dejó dudas, pero que no condicionó el resultado final del encuentro. «El cuarto árbitro me dice que hay una falta en el saque de banda, le hacen falta a Percan, y en esa falta él sin querer pisa al rival. Entonces, dice que ahí se anula la ley de la ventaja. No sé cómo está la normativa. El caso que no sirvió como gol, pero no nos pasó factura en el marcador. Entonces, bueno, ahora se queda todo un poco en el limbo, pero es una decisión, desde mi punto de vista, un poco rara. No sé cómo está el reglamento en esas situaciones, pero es una decisión un poco rara, nunca la había vivido. Me quedo más con el trabajo del equipo, y esto no tiene mucho significado en el marcador», puntualizó.

Debut de Trilli y vuelta de Adilson

Como novedad, Trilli, nuevo jugador del Córdoba CF, se coló en el once inicial. El debut del lateral dejó buenas sensaciones, con un rendimiento notable pese a su escaso margen de adaptación al equipo. «Trilli, para ser su primer partido, estuvo muy bien. No es fácil llegar con un solo entrenamiento o con dos entrenamientos, adaptarte y hacer lo que ha hecho. Especialmente en la segunda parte ha estado muy acertado», confirmó.

También se pudo ver en el terreno de juego a Adilson tras casi un año desde la lesión que le ha dejado fuera durante todo este tiempo. «No he podido hablar con él, pero entiendo que después de casi un año el poder volver a sentirse futbolista, el poder volver a disputar minutos en un terreno de juego le va a venir muy bien a él personalmente, le va a venir muy bien al equipo porque tiene unas características muy importantes y nos puede aportar muchísimas cosas. Me alegro muchísimo por él porque sé lo que se sufre cuando uno está lesionado y está fuera de la dinámica del grupo. Lo ha pasado mal, pero todo tiene su recompensa y hoy creo que es la recompensa a ese trabajo oscuro, a esas horas de gimnasio, a esas horas de rehabilitación. Hoy que lo celebre y ojalá que a partir de ahora pueda tener más minutos y nos aporte mucho», matizó.

Recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario

El partido también estuvo marcado por el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, un gesto de respeto y solidaridad que trascendió lo deportivo. «Ha sido una semana difícil porque te toca muy de cerca. Es un viaje que nosotros hacemos muchas veces, el pasar por Adamuz, cuando nos vamos de viaje al norte, a Madrid, en el tren a Zaragoza, cuando vamos a Huesca...a todos esos sitios. La verdad es que ha sido una semana complicada, pero esperemos que no vuelva a suceder, que dar el pésame, como ya lo hice la semana pasada, a los familiares y amigos de los fallecidos y que los tendremos siempre en el recuerdo», destacó.