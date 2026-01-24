Diego Bri, tras su tanto ante la UD Las Palmas: "Veníamos aquí a ganar y así ha sido"

Diego Bri fue protagonista en el triunfo del Córdoba CF ante la UD Las Palmas, abriendo el marcador y contribuyendo al éxito de un equipo que mantiene su buena dinámica. El extremo blanquiverde celebró su gol dedicándoselo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. «Veníamos aquí a ganar, era lo que queríamos, y mira, así ha sido. Queda mucha liga y vamos a dar mucho de que hablar. Lo importante son los tres puntos», señaló el extremo.

Adaptación y compromiso

Para él, marcar no es solo un premio personal, sino el resultado del trabajo constante que realiza dentro y fuera del campo. «Me ha salido bien la jugada, he estado listo allí, los otros jugadores han ido para el otro lado y pues nada, he tenido la suerte que he marcado y estoy muy feliz», explicó Bri sobre su tanto.

El jugador también valoró su versatilidad en el equipo: «Me siento bien siempre que estoy en el verde, me da igual la posición. Si es arriba pues estoy más acostumbrado, llevo toda la vida jugando ahí. Soy joven y todo lo que sea ayudar al equipo, pues bien». Bri subrayó que el gol refleja no solo talento, sino esfuerzo diario y compromiso con el equipo.

Tras su lesión, el extremo vuelve a sumar minutos sobre el verde. «Yo siempre me he presentado como un jugador que tiene gol, que ayuda al equipo y creo que era cuestión de tiempo, al final todo el trabajo que no se ve en la tele, que no se ve en las cámaras, es pues lo que se ve luego en el verde y pues mira, súper feliz», matizó.

Importancia del triunfo

Sobre la victoria, Bri destacó la relevancia de ganar en un campo complicado: «Estamos todos muy contentos, esto no es casualidad, ya venimos trabajando desde pretemporada. Creo que nos merecíamos la victoria y así ha sido. Para él, el equipo se mostró sólido y merecedor de los tres puntos, consolidando su confianza de cara a los próximos compromisos.