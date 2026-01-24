Diego Bri, entre los destacados de la victoria del Córdoba CF en Las Palmas

IKER ÁLVAREZ (6)

Debe mejorar

De menos a más. Poco acertado en el gol local, pero importante tras el descanso, con varias paradas de mérito. Debe recuperar su mejor nivel.

CARLOS ALBARRÁN (6)

Asentado

Le costó de inicio, pero fue cogiendo confianza. Salvo el gol, secó a Ale García en banda izquierda. Bien en defensa, poco en ataque.

XAVIN SINTES (6)

Colocación

Sufre mucho en desplazamientos. Pecó de cierta lentitud, aunque derrocha oficio. Bien colocado, ganador de duelos y clave para amarrar el resultado.

ÁLEX MARTÍN (7)

Portentoso

Sigue creciendo el canario, que volvió a ser clave ante los isleños. Rápido, atento, bien en las coberturas e implicado defensivamente. Ha puesto caro su sitio...

TRILLI (6)

Debut

No fue brillante, pero tampoco desentonó. Primer partido aseado del coruñés, que debutó como titular en su primera convocatoria.

ISMA RUIZ (7)

Trabajo

Acabó desfondado. En su vuelta al once, volvió a exhibir derroche físico. Su recuperación fue clave en el 0-1 de Diego Bri.

DANI REQUENA (6)

El timón

Dio fluidez, aportó en ataque y luchó contra la dura presión canaria, sobre todo en la primera mitad. Partido sobrio del granadino.

DIEGO BRI (8)

Protagonista

Se inventó un golazo para abrir la lata, con una chispa de fortuna. Percutió por banda izquierda y dejó grandes detalles. Gran actuación.

JACOBO (5)

Otro penalti errado

Perdonó la sentencia desde el punto de penalti, aunque por una gran parada de Horkas. Desde el enganche, trató de generar peligro, pero le costó.

CARRACEDO (6)

Asistencia

Bien marcado en fase ofensiva, pero tuvo el espacio justo para regalar el 0-2 a Fuentes antes del cuarto de hora. Después, le tocó trabajar en defensa.

ADRIÁN FUENTES (7)

Gol y perdón

Pudo escapar como mínimo con un doblete, pero perdonó hasta dos manos a mano. Anotó su novena diana del curso y se marchó tocado.

ADILSON (7) Regreso y penalti.

ORTIZ (6) Gol anulado.

PERCAN (6) La tuvo.

SERGI GUARDIOLA (-) Sin tiempo.