El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la victoria ante Las Palmas

El Córdoba CF se embolsó una victoria de prestigio en el Estadio de Gran Canaria ante la UD Las Palmas (1-2) para seguir soñando con algo más esta temporada. Abrió pronto el marcador Diego Bri, en una acción personal tras un error en el mano a mano de Adrián Fuentes frente a Horkas. Minutos después se reivindicó el madrileño, haciendo el 0-2 antes del cuarto de hora, que se cumpliría con el tanto de Ale García para colocar el resultado definitivo. La tuvieron los de Iván Ania para sentenciar, e incluso marcharse goleando al potente cuadro canario, en incontables ocasiones, pero ni Jacobo, en un penalti errado, ni Pedro Ortiz, al que le anularon su diana, pudieron agitar el electrónico antes del final. Y con él cayó el primer triunfo califal de la segunda vuelta.

La jornada 23 de LaLiga Hypermotion, en directo La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se sostiene sobre un formato de regularidad extrema, una fase liguera de 42 jornadas que funciona como un ejercicio de resistencia en el que cada punto termina por adquirir valor estratégico. Al cierre de ese extenso recorrido, la clasificación marca con nitidez los distintos horizontes: los dos primeros ascienden de forma directa a Primera División, mientras que el tercer, cuarto, quinto y sexto clasificado acceden a una fase de promoción destinada a repartir la última plaza de ascenso. En el otro polo de la tabla, la sentencia también es clara, con cuatro descensos a Primera Federación para los equipos que ocupen los puestos finales.

La temporada de LaLiga Hypermotion dio comienzo el 15 de agosto y se prolongará hasta el 31 de mayo, intervalo en el que se disputarán 462 partidos correspondientes a la fase regular. Superado ese tramo, la competición entra en su capítulo decisivo con la activación del play off de ascenso, que se pondrá en marcha una semana después y se resolverá mediante eliminatorias a doble partido.

El reglamento premia el rendimiento acumulado durante el curso. En cada cruce, el equipo peor clasificado actúa como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor posicionado cierra la eliminatoria en su estadio y dispone, además, de ventaja deportiva en caso de igualdad global tras la prórroga.

El diseño del play off mantiene su esquema clásico: tercero frente a sexto y cuarto contra quinto en las semifinales. Los vencedores de ambos emparejamientos se citarán en una final, igualmente a doble partido, de la que saldrá el último billete a Primera División, completando así el cupo de ascendidos a la élite para la temporada 2026-2027.