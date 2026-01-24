El Córdoba CF asalta Gran Canaria y tumba a una frágil UD Las Palmas

Golpe temprano, resistencia después y premio final. El Córdoba CF firmó en el Estadio de Gran Canaria (1-2) una de esas victorias que consolidan trayectorias, más trabajada que brillante, pero igual de valiosa en clave clasificatoria. Supo castigar pronto las grietas de una UD Las Palmas algo frágil atrás, sobrevivió al empuje isleño durante largos tramos y, aunque sin llegar a cerrar del todo la cita -perdonó en incontables ocasiones, en lo que podría haber sido una goleada-, terminó sellando su primer triunfo de la segunda vuelta en una tarde de lo más convulsa en tierras canarias. En ella volvió a vestirse de corto Adilson, vio puerta Diego Bri, también Fuentes, y varias notas notas positivas quedaron para el libreto. Además, ante un aspirante al ascenso directo, que así sabe mejor...

Eso sí, con poco más que lo justo y tirando de repertorio. Y es que ya en materia, llegaba Iván Ania a la cita en territorio insular tras semanas marcadas por la incertidumbre -tanto en clave mercado como en el apartado médico- y aun así se atrevió a presentar un once lo más reconocible posible, dentro de las circunstancias. El gran nombre propio, en ese sentido, fue el de Álvaro Trilli, que apenas unas fechas después de su llegada -cedido por el Real Valladolid- y con un par de entrenamientos a las espaldas, saltó directamente con la partida. Suyo fue el lateral derecho, desplazando a Albarrán al perfil izquierdo. Y en el eje, no hubo sorpresa, con Xavi Sintes y Álex Martín escoltando a Iker Álvarez bajo palos.

Por delante, regresó el dibujo con enganche. Isma Ruiz fue otra de las novedades en la partida, tras dejar atrás su lesión -ya reapareció ante el Málaga-, para volver a formar pareja en la sala de máquinas con Requena. También volvió Jacobo a ubicarse en mediapunta, dejando el flanco izquierdo del ataque para Diego Bri, ya en su posición natural. Por la derecha partió Christian Carracedo, con Adrián Fuentes en punta.

Poco se reservó también Luis García en el lado departamental, con nombres propios como Iker Bravo -cedido por el Udinese-, Jonathan Viera, Mika Mármol o Manu Fuster en la puesta en escena.

Arranque trepidante

De hecho, el primer aviso lo firmaron los locales. Apenas cinco minutos de juego y un balón llovido que cazó Barcia cerca estuvo de encontrar a Iker Bravo en posición franca, aunque la zaga cordobesista reaccionó a tiempo. Hasta ahí llegó el tanteo, porque a renglón seguido apareció el primer golpe: sin prólogo ni advertencias, una recuperación de Isma Ruiz derivó en conducción de Fuentes hasta el área canaria, donde su disparo cruzado salió sin destino. La defensa amarilla respondió de forma defectuosa y dejó viva una segunda jugada que Diego Bri, más listo que nadie, convirtió en oro, deshaciéndose de dos rivales con un recorte y definiendo por abajo,

Se había activado rápido el Córdoba CF, que ya desde la previa había detectado la vía de agua que Las Palmas había dejado abierta días atrás en El Sardinero y, en menos de un cuarto de hora, confirmó que seguía sin cerrarse. Una basculación que acabó en el perfil derecho, en pies de Carracedo, se tradujo en el 2-0 tras el envío medido del catalán a Fuentes, apenas trece minutos después del primero.

Se sumó entonces al relato el cuadro insular, aprovechando cierta fragilidad defensiva para recortar distancias antes del ecuador del acto inicial, con un disparo mordido de Ale García -recogepelotas local en el ascenso cordobesista de 2014 en Gran Canaria- que no supo interpretar Iker Álvarez entre un bosque de piernas. Incluso rondaron el empate los de casa poco después, en un balón muerto que cazó Clemente y que solo Álex Martín, atentísimo en el área pequeña, logró desactivar.

Desde ahí se abrió una fase de mayor equilibrio, la misma que no había existido en el arranque… El dominio comenzó a inclinarse levemente hacia el bando amarillo, algo más entonado en términos de elaboración, aunque con los de El Arcángel bien plantados atrás y amenazando en transiciones que seguían encontrando las vueltas a la retaguardia canaria.

Diego Bri celebra su gol ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. / lof

No llega la sentencia

La reanudación arrancó con aviso de Fuster. Xavi Sintes llegó tarde a cubrir la descarga de Bravo y el balón terminó en los pies del valenciano, cuyo disparo se marchó desviado. Más clara aún fue la de Adrián Fuentes, que tras imponerse a Marvin Park erró un mano a mano nítido ante Horkas, cuando parte de la grada visitante ya afinaba bufandas. Y es que el ex del Tarazona se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la zaga canaria, que se las estaba viendo para tapar sus carreras al espacio. Tuvo otra a renglón seguido, precisamente, en un envío al espacio de Dani Requena que no logró cazar por centímetros.

Respondió Bravo cerca de la hora de juego, en una acción individual que resolvió con solvencia Iker Álvarez. No había salido cómoda la UD Las Palmas tras el descanso, mientras los andaluces seguían el mismo guion, aunque con un punto más de claridad. Eso sí, el bloque de Luis García conservaba colmillo, como trató de demostrar Barcia en una acción a balón parado en la que obligó al meta andorrano a sacar una mano descomunal por arriba para evitar el empate.

Movió entonces el banquillo Iván Ania y refrescó la parcela ofensiva: Diego Percan entró por un Fuentes tocado, y Adilson Mendes regresó a los terrenos de juego casi un año después de su lesión en el sitio de Diego Bri. Y fue Percan, además, quien en la primera que tuvo perdonó el 1-3 en Gran Canaria, en otro mano a mano que volvió a caer del lado de Horkas. En los locales, doble respuesta: Jesé Rodríguez y Estanis ingresaron arriba.

Llegó incluso a empatar el cuadro isleño, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. También Ale García dispuso de otra, invalidada igualmente y detenida por Álvarez. Ya se había vuelto a animar Las Palmas con la entrada en el tramo final, y Ania replicó metiendo piernas frescas en la medular para contener ese impulso, con Pedro Ortiz por un exhausto Isma Ruiz. Mientras, entre los anfitriones también aparecieron Miyashiro y Kirian en la rotación.

Jacobo conduce el esférico en una acción del choque ante la UD Las Palmas. / lof

Final de infarto

Pero aún quedaba partido, incluso en ese contexto. Y casi a la primera que tuvo, Adilson resultó decisivo: arrancó el lisboeta en velocidad, encaró el mano a mano ante Horkas y Barcia optó por derribarlo dentro del área. No dudó De Ena Wolf, señalando penalti y expulsión para el central vigués. Tomó la responsabilidad Jacobo, aunque el meta isleño volvió a imponerse desde los once metros, negándole el gol al madrileño, que encadenaba así su segundo fallo consecutivo en pena máxima.

Pareció entonces que el relato se iba a secar, pese a una tímida aparición de Álex Suárez y a otro par de intentos de Adilson y Jacobo. No fue hasta prácticamente sobre la bocina cuando llegó lo que sonaba a sentencia: acción embarullada por el perfil derecho, saque de banda previo y Pedro Ortiz ajusticiando a Horkas. Duró poco el 1-3, sin embargo. De Ena Wolf invalidó la acción por un aparente pisotón. Ahí murió el encuentro, sin puntilla, pero con una certeza intacta: con más trabajo del deseado cayó la primera victoria cordobesita de la segunda vuelta y el Gran Canaria, tiempo después, volvió a teñirse de blanquiverde.