Supervivientes de Segunda RFEF: Ale García, Adri Fuentes y Carlos Marín, los viajeros del Córdoba CF y Las Palmas al fútbol profesional

El Córdoba CF regresa este sábado (18.30 horas) al estadio de Gran Canaria, recinto que no visita desde hace siete años, pero hace menos que visitó la isla de Gran Canaria para competir. De hecho, lo hizo en varias ocasiones y en algún que otro encuentro, tuvo que contemplar el perfil del estadio en donde logró el ascenso a Primera el 22 de junio del 2014, mientras jugaba a escasos metros.

Visitas a Gran Canaria, no al Gran Canaria

Así, en la temporada 2021-22, la campaña en la que el Córdoba CF cayó a la cuarta categoría del fútbol español 40 años después, tuvo que viajar a Canarias en varias oportunidades. En el campo de fútbol Juan Guedes, muy próximo al Gran Canaria, empató a un gol con el Tamaraceite. También empató en el Silvestre Carrillo, ante el Mensajero (1-1). Ganó 0-3 en Maspalomas a la UD San Fernando, aunque la RFEF dio el partido por perdido a los blanquiverdes por 3-0 por la alineación indebida de Javi Flores, que por acumulación de amonestaciones no debió haber jugado aquel encuentro. También jugó en la Vega de San Mateo contra el Panadería Pulido, con el que empató a tres goles y, finalmente, también disputó en los anexos del Gran Canaria su encuentro contra el filial de la UD Las Palmas (2-2).

Ale García celebra uno de sus cinco goles para la UD Las Palmas, esta temporada. / LA PROVINCIA

Curiosamente, en aquel encuentro en los anexos del Gran Canaria, Carlos Marín no estuvo. El único jugador del Córdoba CF que en la actualidad permanece en la plantilla blanquiverde de aquel paso por las catacumbas del fútbol español es el portero almeriense. Es el capitán del Córdoba CF y se ha ganado, paso a paso, el reconocimiento de todos, tanto dentro del club como en su entorno. El almeriense se encontraba entonces lesionado, por lo que la portería la guardó Felipe Ramos, con Lluis Tarrés como alternativa de banquillo.

Los tres, en la goleada en El Arcángel

Por su parte, Adri Fuentes jugó algo más de media hora en la visita al filial amarillo, en diciembre del 2021, relevando a Antonio Casas, aunque ninguno de los dos logró ver puerta. Del madrileño ya se conoce su historia: tuvo que salir en el mercado invernal de la siguiente temporada ante el deterioro del vestuario, manifestado en las declaraciones de Germán Crespo, a finales del 2022. De vuelta al Córdoba CF el pasado verano como segundo (o tercer) delantero, se ha ganado la titularidad a base de goles y es el máximo anotador blanquiverde en su debut en el fútbol profesional, en esta 2025-26.

Carlos Marín, a la izquierda, salta a El Arcángel para enfrentarse a Las Palmas Atlético, en abril del 2022. / FRANCISCO GONZALEZ

El último protagonista de esta historia es Ale García. El delantero canario pasa en al actualidad por ser uno de los máximos goleadores de la UD Las Palmas (cinco tantos lleva) y aquella 2021-22 la comenzó en la dinámica del primer equipo, pero en la segunda vuelta ‘regresó’ al filial.

2-2 en los anexos del Gran Canaria

En los anexos del Gran Canaria, por lo tanto, ni Carlos Marín ni Ale García se vieron las caras, aunque sí estuvo Adri Fuentes en el empate a dos tantos logrado allí, con gol final de penalty de Willy Ledesma. Pero sí lo hicieron los tres en El Arcángel, en el encuentro de vuelta, en el que el Córdoba CF endosó un 5-1 al filial amarillo. No anotó Fuentes. Tampoco Ale García. Pero ambos están en el fútbol profesional, junto a Carlos Marín, de un grupo de 30 futbolistas que jugaron aquel encuentro. Los únicos. El Córdoba CF formó con Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Bernardo, Gudelj, Julio Iglesias, Simo, Álex Bernal, Toni Arranz, Antonio Casas y Adri Fuentes. También jugaron Viedma, José Alonso, Luismi, Omar Perdomo y Willy Ledesma. Por Las Palmas Atlético jugaron Cendón, David Vicente, Abreu, Juan, Joel, Jeremy, Julen Pérez, Delgado, Simón, Ojeda y Elejalde. También jugaron Pachón, Santana, Pipo, Satoca y Ale García, que disputó la última media hora escasa de encuentro. Ninguno de sus compañeros han llegado al fútbol profesional. Algunos juegan en ligas regionales canarias, otros en Segunda RFEF y alguno, en Primera Federación y, además, se ha hecho hueco en una UD Las Palmas que es el segundo equipo más valorado en el mercado, con casi 50 millones de euros de tasación.

Ahora, casi cuatro años después de aquel cruce entre el Córdoba CF y el filial de la UD Las Palmas, Carlos Marín, Adri Fuentes y Ale García vuelven a verse las caras, dos categorías por encima, en el fútbol profesional y, además, peleando por los puestos de privilegio en Segunda División A.