Las Palmas-Córdoba CF: De Ena Wolf, árbitro del partido

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha confirmado la designación de Alonso de Ena Wolf como responsable del arbitraje en el compromiso que medirá este sábado al Córdoba CF con la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas), correspondiente a la jornada 23 del campeonato liguero en LaLiga Hypermotion. El colegiado, natural de Zaragoza (1992) y adscrito al comité aragonés, dirigirá así el vigésimo tercer encuentro oficial del curso para el conjunto blanquiverde, también primero a domicilio de la segunda vuelta de Liga.

Trayectoria y números

A sus 33 años, De Ena Wolf presenta una hoja de servicios destacable. Acumula ocho temporadas consecutivas en categorías nacionales, repartidas entre la extinta Segunda División B, donde militó durante tres campañas, las cuatro siguientes en Primera Federación y la actual en Segunda División, categoría en la que se ha estrenado este mismo curso. En total, suma ya 95 partidos oficiales arbitrados, con un balance disciplinario de 502 amonestaciones -una media de 5,28 por encuentro- y siete expulsiones directas.

En cuanto a resultados, su estadística refleja 40 victorias locales, frente a 30 empates y 25 triunfos visitantes, un reparto relativamente equilibrado dentro de su trayectoria. Además, para el Córdoba CF no será precisamente una cara desconocida, ya que el colegiado aragonés ya coincidió con el conjunto blanquiverde en la temporada 2023-2024, en el triunfo por la mínima (1-0) ante el Málaga en El Arcángel. Por el contrario, sí será la primera vez que dirija a la UD Las Palmas, con quien nunca había coincidido.

El equipo arbitral se completará desde la sala VOR con Rubén Ávalos Barrera. El árbitro barcelonés, de 38 años, será el encargado de supervisar el VAR en el duelo del sábado.