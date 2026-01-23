Luis García, técnico de Las Palmas, confiado ante el Córdoba CF: "Estamos preparados para sumar de tres"

Enrabietado, motivado o, al contrario, con algo parecido a una ‘vía de agua’ -o forma de hacerle daño- que podría marcar una pauta de aquí en adelante… Así se presenta la UD Las Palmas, rival del Córdoba CF de este sábado en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas), en vísperas de un cruce frente a los de Iván Ania que desde latitudes isleñas no titubean a la hora de calificar como «muy complejo». De una dura derrota, por 4-1 llegan los de Luis García ante el Racing de Santander, una cita que, según el técnico ovetense, quieren convertir en revulsivo esta jornada: «Es un rival muy reconocible, con un entrenador que lleva tres años... Un equipo muy intenso, con una identidad muy clara. Les gusta mucho el ida y vuelta, apretar alto. Va a ser un partido complejo, pero estoy convencido de que estamos preparados para poder sumar de tres», aseguró.

«Las derrotas, lejos de hacerme pequeño, me dan mucha energía. La realidad es que solo hay un equipo que tiene más puntos que nosotros (Racing). Nos ha servido para poner los pies en el suelo, para saber lo que tenemos que mejorar. Nos ha dolido lo justo», avisó.

Un bloque remozado

Porque lo que se encontrarán los califas en territorio insular no es otra cosa que uno de los grandes agitadores del mercado en Segunda División hasta la fecha, con cuatro refuerzos -los cuatro ofensivos- e incluso algún que otro fichaje más pendiente en su hoja de ruta invernal… «Era importante tener a los futbolistas cuanto antes, para su adaptación. Vamos antes que cualquier club, en ese sentido», afirmó satisfecho.

En ese sentido, los amarillos ya han hecho oficial los desembarcos de Estanis Pedrola, Benedetti, Iker Álvarez y Miyashiro, al igual que las marchas de Jaime Mata, Arvelo y Cedeño. Y mientras, el atacante serbio Milos Lukovic se mantiene en la rampa de salida: «Es futbolista de Las Palmas, nos ha aportado mucho durante esta primera fase del campeonato, ha hecho goles, un trabajo extraordinario. Tiene 20 años, ahora la competencia es muy importante arriba, está compitiendo con Jesé, que es campeón de Europa dos veces; con Iker Bravo, capitán de la sub-20 y jugador de España sub-21; con Miyashiro, internacional con Japón; y con Sandro, que es un futbolista extraordinario y de gran trayectoria», analizó.

Por último, finalizó el asturiano repasando el parte de bajas, con la todavía ausencia por lesión de Viti Álvarez, aunque el alta tanto de Kirian Rodríguez como de Marvin Park para el choque de este sábado.