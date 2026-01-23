Iván Ania y su plan para frenar a Las Palmas: “La clave es quitarles el balón, lo vamos a intentar”

Sabe Iván Ania que, cuando una derrota deja poso -y más aún si duele por la forma y el contexto, como la del pasado domingo ante el Málaga-, no existe antídoto más eficaz para reinventarse que la victoria. Al menos, eso ha planteado el técnico asturiano a sus pupilos a lo largo de esta semana trabajo, la segunda de la segunda vuelta, que concluirá con el cruce de este sábado ante un aspirante al ascenso directo como la UD Las Palmas en un escenario de recuerdos encontrados como el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas), donde el Córdoba CF lo tiene claro: solo le vale ganar.

«Es uno de los equipos que más somete a los rivales. La clave es quitarles el balón, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. El que sea capaz de tenerlo, tendrá muchas más posibilidades de ganar. Nos parecemos en ciertas cosas. El que más se parezca a sí mismo, será el que más posibilidades tenga», avanzó el preparador tras la sesión de trabajo de este viernes, última previa al encuentro con los isleños.

Un rival motivante, e intimidante…

Porque el regreso al feudo canario, donde la última actuación cordobesista se zanjó con el descenso matemático a la extinta Segunda División B, se presenta como una prueba especialmente estimulante tras el traspié de hace tan solo unas fechas frente al cuadro malagueño. Y es que los márgenes siguen ahí, casi igual de estrechos: a tres puntos del play off y otros seis de la zona de promoción directa a Primera División. «Vamos a jugar contra una muy buena plantilla y equipo. Un equipo que tiene la necesidad de tener el balón, mucho mejores con balón que sin él, que te iguala y te reduce mucho el tiempo de pensar. Te obliga a estar muy preciso», afirmó.

Lo de enfrente, eso sí, será una prueba de extrema altura: una UD Las Palmas enrabietada tras caer goleada en El Sardinero ante el Racing (4-1) semana atrás y que buscará quien pague los platos rotos en su vuelta al hogar. Además, con la idea de recuperar su sitio entre los dos primeros, tras el reciente asalto del Castellón… «Tienes que tener, para hacerles daño, buen pie y presionar bien. Acumulan mucha gente por dentro hasta que ponen a uno de cara y desde ahí son definitivos», analizó.

«En el partido de la primera vuelta, creo que entramos, tuvimos una ocasión de Carracedo nada más empezar… De los 22 partidos que llevamos, también como visitantes, es el único equipo que nos pasó por encima. El equipo frente al que tuve la sensación de que no competimos, porque fueron mucho mejores que nosotros. Tengo claro cómo lo vamos a plantear. Llevo toda la semana viéndoles», lamentó Ania.

La incidencia de las bajas

En clave propia, espera el ovetense que para esta cita el parte médico arroje cierto respiro sobre el esquema. Tras una semana de tanteo, Álex Martín seguirá estando disponible -abandonó el cruce ante el Málaga cojeando-, mientras que Del Moral aún se mantiene como duda, aquejado de molestias reticentes en el costado… «En el tema de las bajas, vamos a perder a Kevin Medina por el tobillo. Martín va a estar disponible, entrenó con normalidad toda la semana. Del Moral tiene un golpe en las costillas, veremos si está para participar. Dependerá de la molestia que tiene», afirmó.

Desde un perfil distinto aparecen otro par de nombres como Alcedo o Rubén Alves, que ya enfilan la recta final de sus respectivas recuperaciones: «Alcedo es quizás, junto con Rubén Alves, los más cercanos a poder regresar. Alves, en principio esperábamos que estuviera disponible esta semana, pero va más lento de lo que esperábamos», admitió.

Los que sí repetirán en convocatoria, e incluso en disposición de sumar minutos, serán Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes, al igual que un Isma Ruiz que ya volvió a vestirse de corto en el pasado derbi. «Adilson y Vilarrasa ya están en convocatoria, aunque les falta rodaje y minutos, pero si tuviéramos que tirar de ellos podríamos hacerlo para un ratito. Isma Ruiz está disponible. Theo está de baja por la operación», matizó.

Además, otro que se apunta es Álvaro «Trilli», segundo fichaje invernal blanquiverde y un jugador que, a juicio del asturiano, «tiene mucho futuro, es un jugador que llega a zona de finalización, con la sangre fría para levantar cabeza y buscar compañero, buena conducción, puede ir por dentro, sabe asociarse... Ofensivamente es muy capacitado».