Horario y dónde ver por televisión el Las Palmas-Córdoba CF

El Córdoba CF aborda su primera salida de la segunda vuelta de Liga con una prueba de altura ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas, horario peninsular), este sábado. Quieren allí los de Iván Ania reponerse del pasado traspié ante el Málaga y, de paso, buscar la forma de ahondar la grieta departamental tras el revés amarillo en su reciente derrota ante el Racing de Santander. El encuentro, que contará con una amplia cobertura televisiva, podrá ser seguido como de costumbre a través del canal LaLigaTV Hypermotion, así como de forma gratuita a través de RTVC (Radio Televisión Canaria), tanto por televisión como en su web, y en el canal de TDT Gol TV.

Como ya es habitual durante la presente campaña, el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Hypermotion podrá seguirse a través de una amplia variedad de plataformas. El partido será emitido por Movistar Plus+ y DAZN, los dos operadores con mayor peso en los derechos de la categoría, y también estará disponible en otros servicios de ámbito nacional como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Además, el grupo MásMóvil se suma a la retransmisión mediante sus distintas marcas -Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel-, mientras que a nivel local PTV Telecom continuará ofreciendo la señal a través de Zapi, accesible mediante suscripción mensual.

Ganas de reivindicarse

En el plano deportivo, ambos clubes concurren en este segundo partido de la segunda vuelta en Segunda División con la idea de reponerse de sus respectivos estrenos. Cedieron por la mínima los cordobeses en el choque vecinal ante los costasoleños y mantiene 32 puntos como marca en su casillero, a seis del ascenso directo y otros tres de los puestos de play off. Su intención, por tanto, no es otra que reconectar con la dinámica de victorias -arrastraban tres consecutivas hasta la última jornada- con un triunfo de prestigio frente al potente combinado insular.

Por su parte, los de Luis García llegan estimulados, aunque con la moral tocada, tras caer goleados en El Sardinero ante el Racing de Santander (4-1). Un resultado que ha valido a los cántabros para situarse en solitario al frente de la tabla, con 41 puntos y a tres de los 38 que registran los canarios, además de favorecer la entrada del Castellón en la disputa por los dos primeros puestos, ahora colocado como segundo, en igualdad de puntos pero con mejor balance goleador que el club amarillo.