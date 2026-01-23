El Córdoba CF desafía a Las Palmas en busca de reactivar su candidatura en la zona noble

El Córdoba CF afronta este sábado su cita en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas, horario peninsular) con la mochila cargada de razones y alguna cuenta aún por saldar. Quiere el bloque de Iván Ania sacudirse el revés del derbi ante el Málaga en El Arcángel (0-1) y volver a enviar un mensaje nítido al fútbol de plata: las bajas no alteran el rumbo y la candidatura blanquiverde para asomarse a la zona noble sigue viva, quizá más que nunca. Con esa premisa, al menos, ha venido trabajando el preparador asturiano durante la semana, que desemboca ahora en lo que bien podría ser el examen más exigente del curso, en el hogar de una UD Las Palmas llamada a medir ambiciones...

Allí pretende el técnico cerrar varios frentes de una tacada, de hecho. Por un lado, explotar la fisura que dejó al descubierto el combinado amarillo tras su severo correctivo frente al Racing de Santander (4-1), un precedente que podría haber marcado el camino a seguir para quienes se midan ahora al bloque de Luis García. Por el otro, el plan pasa por estirar la fiabilidad lejos de casa -sin derrotas desde la visita a Andorra en la tercera jornada- precisamente ante el rival que en la 2017-2018 certificó el descenso matemático de los cordobeses a la extinta Segunda División B. Así que habrá cierto aire de revancha...

Y en clave clasificatoria, más alicientes: con 32 puntos en 22 jornadas, los califas continúan a solo tres de la zona noble y otros seis del ascenso directo, por nueve sobre la marca del descenso.

Un rival con pólvora renovada

Eso sí, tocará pasar revista frente a uno de los grandes transatlánticos de la categoría. Y es que la UD Las Palmas, recién descendida, se ha propuesto regresar a Primera División por la vía rápida -de hecho, se lo planteó desde verano, con la confección de uno de los planteles más intimidantes- y para ello todavía se reserva un puñado de bazas en la manga. La más obvia, lógicamente, es su situación en la tabla, con 38 puntos y únicamente a tres del liderato. Terceros son los insulares a estas alturas del calendario, tras el revés en suelo cántabro que abrió la conversación al Castellón, actual segundo, y que actualmente empata su recuento, aunque con mejor diferencia de goles.

Por tanto, más claro se antoja aún el objetivo isleño de recuperar uno de esos dos puestos de promoción directa. En el apartado de efectivos, su entrenador tendrá respaldo, con Viti como única ausencia confirmada, mientras que hombres como Kirian o Marvin están disponibles, al igual que las incorporaciones ofensivas de este mercado: Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo y el internacional japonés Miyashiro.

Se entiende mejor así que la idea de Iván Ania es hilar muy fino este fin de semana, máxime ante un adversario que, pese a la goleada semana atrás, se mantiene como el equipo más robusto a nivel defensivo de toda la división, con apenas 17 dianas concedidas en todo lo que va de temporada. Y quiere romper ese muro el asturiano, con alguna que otra novedad en el esquema.

Oboslkii protege el esférico durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / córdoba

Aligerando la enfermería

Porque clave blanquiverde, el parte médico sigue condicionando irremediablemente algunas decisiones. No estarán todavía Rubén Alves ni Juan María Alcedo, ambos en la recta final de sus recuperaciones, ni Franck Fomeyem, sin plazos definidos, ni Kevin Medina, lastrado por un golpe en el tobillo. Eso sí, Ignasi Vilarrasa y Adilson Mendes volverán a entrar en la convocatoria, al igual que Isma Ruiz, ya reincorporado tras reaparecer ante el Málaga.

Theo Zidane continúa cumpliendo plazos tras su intervención discal, mientras que Álex Martín estará disponible después de completar una semana plena de trabajo. La única incógnita reside en Alberto del Moral, tocado tras el derbi y pendiente de evolución.

Todo apunta, por tanto, a una alineación muy continuista respecto al estreno de la segunda vuelta. Iker Álvarez seguirá bajo palos, con Álex Martín y Xavi Sintes como pareja de centrales, Albarrán desplazado al costado izquierdo y Álvaro Pérez “Trilli” llamado directamente a escena para ocupar el lateral derecho. En la sala de máquinas volverá Isma Ruiz a la partida, completando tripleta junto a Dani Requena y Pedro Ortiz, mientras que Jacobo González y Christian Carracedo ocuparán las bandas, respectivamente. Por delante, menos debate aún: Adrián Fuentes estará en punta.