El Córdoba CF cierra la cesión de Mikel Goti

Salvo un giro inesperado que nadie contempla, Mikel Goti defenderá los colores del Córdoba CF hasta el final de la presente temporada. El conjunto andaluz ha decidido apostar con firmeza por el mediapunta vizcaíno, que tras conversar con Imanol Alguacil y su entorno entendió que la mejor opción para su crecimiento era salir cedido en este tramo del curso ante la elevada competencia en la medular de la Real Sociedad.

El club blanquiverde asumirá la ficha del futbolista, que podría estrenarse en el encuentro en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, frente al Valladolid, ya que Iván Ania ha sido una figura determinante para que la operación llegara a buen puerto. Según informó El Diario Vasco, la operación se encuentra a falta únicamente de la documentación y desde San Sebastián no se pondrán obstáculos al acuerdo.

La llegada de Goti cumple con las aspiraciones que había en la comisión deportiva blanquiverde de lograr un jugador de tres cuartos con gol, que supliera la baja de Theo Zidane, por un lado, y la más que posible de Jan Salas, aunque el perfil del vizcaíno tiene matices diferentes al francés y al catalán. En todo caso, Goti encaja a la perfección en ese estilo de jugador para impulsar el objetivo de pelear por un puesto en el playoff de ascenso a Primera División.

El juego de Ania, pesa en la decisión

A pesar de contar con ofertas de equipos de Primera División, como el Alavés, y de clubs extranjeros, el futbolista ha optado por el Córdoba CF, convencido de que su adaptación será inmediata y de que dispondrá de minutos desde su llegada. El jugador pertenece a la misma agencia de representación que el hoy jugador del Eibar Magunazelaia que, pese a no disponer de excesivos minutos la pasada temporada, sí reconoció su experiencia en Córdoba y el Córdoba CF como inmejorable. Además, el estilo de juego del equipo de Ania, basado en el control del balón y la posesión, se ajusta a sus cualidades.

Mikel Goti lanza un penalti en su etapa en la Real Sociedad B. / REAL SOCIEDAD

Renovado con la Real Sociedad hasta 2028, Goti aterriza en El Arcángel mediante una cesión simple, sin opción de compra, por lo que regresará a Zubieta en verano para incorporarse a la pretemporada. En lo que va de campaña dejó detalles de su talento siempre que tuvo oportunidades: dos goles en algo más de 250 minutos repartidos en seis encuentros. La pasada temporada firmó 14 tantos y 6 asistencias con el Sanse, siendo pieza importante en el ascenso a Segunda División, lo que le abrió las puertas del primer equipo. Ahora, inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo.