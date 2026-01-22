Trilli llega al Córdoba CF con ganas de aportar juego asociativo y ofensivo

El lateral derecho Trilli ya ejerce como jugador del Córdoba CF a todos los efectos. Tras realizar dos entrenamientos, este jueves fue presentado oficialmente. Trilli ha llegado al Córdoba CF cedido hasta el final de la temporada por el Valladolid sin opción a compra. Tiene una cláusula de las llamadas del miedo, ya que el club blanquiverde tendría que abonar una importante cantidad si llegara a alinearlo en el partido de la segunda vuelta contra el club pucelano. Precisamente, el Valladolid será el próximo visitante en El Arcángel.

Monterrubio: "Hemos tenido que hacer un movimiento rápido"

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, destacó en la presentación de Trilli que “hemos visto que lo tenías claro desde el primer momento que hablamos contigo, así que estamos muy contentos de tenerte aquí”. Monterrubio reconoció que no pensaban reforzar la posición de lateral derecho pero que con la salida de Carlos Isaac, la entidad blanquiverde se vio obligada “a hacer un movimiento rápido”. El dirigente sevillano se mostró preocupado por la llegada de tantas lesiones en la línea defensiva , si bien destacó que “la gente que ha tenido que salir al campo ha respondido muy bien”.

Juanito: "Es un jugador que siempre nos ha gustado"

El director deportivo de la entidad cordobesista, Juanito, desveló que como Carlos Isaac acababa contrato en junio, en el club ya se manejaba "la posibilidad de de ir buscando laterales para la siguiente temporada. Trilli es un jugador que siempre nos ha gustado, desde que estaba en el Deportivo La Coruña y cuando fichó por el Barcelona”. Juanito lo definió como un lateral que “se incorpora muy bien, sabe elegir, tiene potencia y envergadura y creemos que se puede adaptar un poco al modelo de juego del míster”.

Juanito, Trilli y Monterrubio, en la presentación del lateral derecho cedido por el Valladolid. / Víctor Castro

Trilli: "Vengo en busca de esa continuidad que no he conseguido"

Por su parte, Trilli reconoció que llega al Córdoba CF “con la máxima ilusión y las máximas ganas de defender esta camiseta y de de poder dar lo mejor de mí. Vengo en busca de tener esa continuidad que no he conseguido”, refiriéndose a su falta de minutos en Valladolid. El lateral gallego, que ha debutado esta temporada en el fútbol profesional, reconoce que en el salto entre la Primera Federación y la Liga Hypermotion “hay un gran cambio”.

Los objetivos del coruñés son “jugar lo máximo que pueda, aportar y ayudar al equipo en todo lo posible, y estar disponible para lo que necesite el míster. Al equipo lo he visto muy bien, es un grandísimo grupo, me ha acogido muy bien. Aquí, en Córdoba, vamos partido a partido, solo pensamos en ganar el fin de semana a Las Palmas, y después al Valladolid. No tenemos un objetivo a largo plazo, vamos día a día".

Trilli se considera “un lateral con gran recorrido, gran zancada, que puedo ir tanto para arriba como para abajo. Me gustan mucho los equipos que son asociativos, me gusta asociarme con el equipo y avanzar mediante paredes o juego por dentro. Puedo jugar tanto por dentro como por fuera. Puedo participar abierto en última línea y llegar a fondo y poner el balón en el área y asociándome mediante paredes o juego interior. Me gusta pasar tiempo en el campo contrario, soy dinámico en ese aspecto”.