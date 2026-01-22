El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad

El futuro inmediato de Mikel Goti puede pasar por el Córdoba CF. El futbolista de la Real Sociedad cambiará de aires en este mercado de invierno y todo apunta a que lo hará en forma de cesión al conjunto cordobesista, según pudo saber este periódico, una decisión tomada ante la total falta de oportunidades con Pellegrino Matarazzo y con el objetivo de no pasar el resto de la temporada sin competir. La entidad blanquiverde se encuentra inmersa en la pelea por hacerse con sus servicios y hay buenas perspectivas de que el centrocampista ofensivo termine visiendo la blanquiverde en la segunda mitad de la temporada 2025-26.

Matarazzo no cuenta con él

Desde la llegada del técnico estadounidense al banquillo txuri-urdin, Goti ha quedado claramente relegado. En los cuatro primeros encuentros dirigidos por Matarazzo, el jugador apenas ha contado: fue convocado ante Getafe CF y FC Barcelona, pero no disputó ningún minuto, y quedó fuera de las convocatorias frente al Atlético de Madrid en LaLiga y ante Osasuna en los octavos de final de la Copa del Rey. Una señal inequívoca de que no entra en los planes del nuevo entrenador.

Archivo - Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad. / Uwe Anspach/dpa - Archivo

El propio futbolista era consciente de que su situación no iba a mejorar con el relevo en el banquillo. Ya con Sergio Francisco sus oportunidades habían sido muy limitadas, pese a conocerlo del filial donostiarra, por lo que el cambio de técnico no ha supuesto un punto de inflexión. La realidad es que Goti tiene por delante jugadores con mayor confianza y rendimiento contrastado tanto en la mediapunta como en las bandas.

Agencia de Magunazelaia

Sus últimos minutos de competición oficial se remontan al 6 de diciembre, cuando participó únicamente durante tres minutos en la derrota ante el Deportivo Alavés. Desde entonces, ha enlazado siete partidos oficiales —cinco de LaLiga y dos de Copa— sin llegar a pisar el césped, una dinámica que ha terminado por precipitar su salida.

Jon Magunazelaia, durante el Córdoba CF-Albacete que cerró la temporada. / A.J. GONZÁLEZ

A sus 23 años, Mikel Goti había optado por continuar esta temporada en la Real Sociedad con la esperanza de ganarse un lugar en la rotación. Sin embargo, la falta absoluta de continuidad ha llevado a todas las partes a entender que lo más adecuado es una cesión. En ese contexto, el Córdoba CF se ha convertido en un destino más que factible, donde el atacante buscará minutos, confianza y continuidad. Se da la circunstancia de que Goti y el exblanquiverde Magunazelaia -hoy jugador del Eibar- comparten agencia de representación. No será fácil el fichaje de Goti, por el que lleva peleando el Córdoba CF desde hace semanas. Por un lado, el Alavés, de Primera División, tuvo contactos para incorporarlo, además de pretenderlo en la actualidad otros clubs de Segunda, como el Mirandés, el Zaragoza o el Albacete, entre otros. Sin embargo, el Córdoba CF se mantiene en un muy buena posición para ser, finalmente, la elección del futbolista.

Jugador zurdo con buen disparo desde fuera del área, Mikel Goti se ha distinguido también por tener muy buena llegada a gol dentro del área. La pasada temporada, en Primera Federación, fue vital en el ascenso del filial donostiarra a Segunda División al anotar 13 goles. De hecho, llegó a ir convocado en una ocasión con la primera plantilla txuri urdin, en el encuentro que la Real disputó en Mallorca, aunque sin disfrutar de minutos. Esta temporada se le hizo ficha con el primer equipo y llegó a anotar un gol, en Copa del Rey, ante el Negreira.

Goti tiene contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2028 y el pasado verano ya manejó alternativas en Segunda División. Ahora, su incorporación al conjunto blanquiverde se presenta como una oportunidad clave para reactivar su progresión antes del cierre del mercado, fijado para el próximo 2 de febrero, y una opción de gran nivel técnico para el juego en el mediocampo del Córdoba CF ante la más que posible marcha de Jan Salas.