El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Mérito al desalojo de El Arcángel

El CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, recordó este jueves, durante la presentación oficial de Trilli como nuevo jugador cordobesista, que tenía "que dar la enhorabuena a todos los espectadores que estuvieron en el estadio" el pasado domingo, durante el encuentro frente al Málaga, "pues por cómo se desalojó el estadio, y, bueno, creo que fue, así nos lo han reconocido las instituciones además, es mérito de todas las personas que estaban en el estadio, de cómo, con la normalidad, con la tranquilidad -que se hizo-, dado que como sabéis, la autovía estaba cortada".

Mensaje en el vídeomarcador el día del trágico accidente ferroviario, en el que se pidió a los asistentes al partido que no utilizasen la autovía. / CÓRDOBA

Monterrubio informó, asimismo, que para ese homenaje por parte del Córdoba CF a las víctimas de Adamuz "ya hemos solicitado algún permiso a LaLiga en ese sentido", por lo que ya sólo queda "definir" la iniciativa definitiva para realizarlo. "Estamos también escuchando aportaciones y, bueno, esperamos". Posteriormente, Monterrubio aprovechó, como ya hizo tras el partido el técnico blanquiverde, Iván Ania, para "dar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas, y esperando una pronta recuperación de todos".

"No ha sido una semana fácil en Córdoba"

Finalmente, el dirigente cordobesista admitió que "no ha sido una semana fácil en Córdoba, como todos sabéis, pero esperamos aportar nuestro pequeño granito de arena en el recuerdo para todas las víctimas y los heridos por este trágico accidente".

En Directo

Sigue la búsqueda La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.

Feijóo habla con el sindicato de maquinistas El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.

Noelia Santos Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.

