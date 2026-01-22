Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz
El CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, informa que el club valora iniciativas y ha contactado ya con LaLiga
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia
El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.
Mérito al desalojo de El Arcángel
El CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, recordó este jueves, durante la presentación oficial de Trilli como nuevo jugador cordobesista, que tenía "que dar la enhorabuena a todos los espectadores que estuvieron en el estadio" el pasado domingo, durante el encuentro frente al Málaga, "pues por cómo se desalojó el estadio, y, bueno, creo que fue, así nos lo han reconocido las instituciones además, es mérito de todas las personas que estaban en el estadio, de cómo, con la normalidad, con la tranquilidad -que se hizo-, dado que como sabéis, la autovía estaba cortada".
Monterrubio informó, asimismo, que para ese homenaje por parte del Córdoba CF a las víctimas de Adamuz "ya hemos solicitado algún permiso a LaLiga en ese sentido", por lo que ya sólo queda "definir" la iniciativa definitiva para realizarlo. "Estamos también escuchando aportaciones y, bueno, esperamos". Posteriormente, Monterrubio aprovechó, como ya hizo tras el partido el técnico blanquiverde, Iván Ania, para "dar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas, y esperando una pronta recuperación de todos".
"No ha sido una semana fácil en Córdoba"
Finalmente, el dirigente cordobesista admitió que "no ha sido una semana fácil en Córdoba, como todos sabéis, pero esperamos aportar nuestro pequeño granito de arena en el recuerdo para todas las víctimas y los heridos por este trágico accidente".
Sigue la búsqueda
La Guardia Civil ha ampliado el perímetro de búsqueda impulsado desde este jueves para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba) el domingo, tras hallar 43 cuerpos y haber registrado 45 denuncias de desaparecidos. Las labores han abarcado desde primeras horas desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías. No obstante, la Benemérita ha difundido un nuevo vídeo mostrando las labores de búsqueda que se amplían a caminos y zonas de campo cercanas al lugar del siniestro, así como un arroyo con un túnel bajo las vías. En las batidas y rastreos, los agentes cuentan con perros especializados y un helicóptero.
Feijóo habla con el sindicato de maquinistas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado esta mañana con el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, al que en primer lugar ha transmitido su solidaridad por la reciente pérdida de dos compañeros en los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona. Durante la conversación, que ha durado casi 45 minutos, Feijóo le ha escuchado atentamente y le ha mostrado su comprensión en el contexto actual, que en su opinión desaconseja por completo el enfrentamiento con un colectivo preocupado por su seguridad y la de los miles de pasajeros que trasladan a diario.
Noelia Santos
Trasladan el centro de atención a familiares al hotel Crisol Jardines
La Junta de Andalucía ha anunciado el traslado del centro de atención a familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. Ante la reducción de allegados y familias que ya quedaban en el centro cívico Poniente Sur, habilitado desde el lunes, la Junta ha decidido trasladarlo a un hotel. En este caso, las atenciones se prestarán en el hotel Crisol Jardines.
Ignacio Luque
El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz
El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.
Noelia Santos
La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario
La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de la localidad de Adamuz un programa de intervención y ayuda psicológica dirigido a prestar apoyo y acompañamiento a las personas que participaron y ayudaron en las labores de rescate y atención a los afectados por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo.
Este programa de intervención psicológica, en el que está trabajando ya el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha comenzado con la distribución en los centros docentes del municipio de una guía profesional “para ofrecer orientación sobre cómo tratar el asunto con el alumnado”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz