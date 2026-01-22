Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTestimonio de guardias civilesRescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, informa que el club valora iniciativas y ha contactado ya con LaLiga

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas, información de los identificados y reacciones a la tragedia

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, en la presentación de Trilli, este jueves.

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, en la presentación de Trilli, este jueves. / VÍCTOR CASTRO

Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Córdoba CF se encuentra actualmente "valorando distintas iniciativas" para realizar su particular homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que hubo 43 fallecidos y cientos de heridos y que se produjo, precisamente, poco antes de iniciarse el encuentro entre el conjunto blanquiverde y el Málaga, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Mérito al desalojo de El Arcángel

El CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, recordó este jueves, durante la presentación oficial de Trilli como nuevo jugador cordobesista, que tenía "que dar la enhorabuena a todos los espectadores que estuvieron en el estadio" el pasado domingo, durante el encuentro frente al Málaga, "pues por cómo se desalojó el estadio, y, bueno, creo que fue, así nos lo han reconocido las instituciones además, es mérito de todas las personas que estaban en el estadio, de cómo, con la normalidad, con la tranquilidad -que se hizo-, dado que como sabéis, la autovía estaba cortada".

Mensaje en el vídeomarcador el día del trágico accidente ferroviario, en el que se pidió a los asistentes al partido que no utilizasen la autovía.

Mensaje en el vídeomarcador el día del trágico accidente ferroviario, en el que se pidió a los asistentes al partido que no utilizasen la autovía. / CÓRDOBA

Monterrubio informó, asimismo, que para ese homenaje por parte del Córdoba CF a las víctimas de Adamuz "ya hemos solicitado algún permiso a LaLiga en ese sentido", por lo que ya sólo queda "definir" la iniciativa definitiva para realizarlo. "Estamos también escuchando aportaciones y, bueno, esperamos". Posteriormente, Monterrubio aprovechó, como ya hizo tras el partido el técnico blanquiverde, Iván Ania, para "dar nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas, y esperando una pronta recuperación de todos".

Noticias relacionadas y más

"No ha sido una semana fácil en Córdoba"

Finalmente, el dirigente cordobesista admitió que "no ha sido una semana fácil en Córdoba, como todos sabéis, pero esperamos aportar nuestro pequeño granito de arena en el recuerdo para todas las víctimas y los heridos por este trágico accidente".

En Directo
Ver más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents