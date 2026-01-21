Las Palmas, gran recuerdo y malos resultados para el Córdoba CF

El Córdoba CF volvió este miércoles al trabajo intentando olvidar la derrota del pasado domingo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante el Málaga (0-1), y pensando ya en retomar la línea positiva firmada justo antes del traspié ante el equipo de la Costa del Sol. Desde el 30 de noviembre no hincaba al rodilla del conjunto blanquiverde y, además, lo hizo también en casa, ante el Cádiz (1-2). Está claro que El Arcángel se está convirtiendo en el veradero talón de Aquiles de este Córdoba CF en la 2025-26, ya que el equipo de Iván Ania es, hoy por hoy, el noveno peor local de la categoría, con sólo 15 puntos sumados en los 11 encuentros disputados en el coliseo ribereño, muy lejos de los 23 del Racing y Castellón o de los 22 del recién ascendido Ceuta o, precisamente, del Málaga.

Cuatro meses sin perder fuera

Sin embargo, donde sí tiene una fortaleza este Córdoba CF es a domicilio, ya que es el cuarto mejor equipo como visitante en Segunda División, con 17 puntos en los otros 11 encuentros disputados en esta Liga. De hecho, el Córdoba CF no pierde como visitante desde hace ya más de cuatro meses, cuando visitó al Andorra (3-1) y volvió de vacío tras uno de sus peores partidos de esta Liga.

Theo Zidane conduce el esférico durante un lance del Andorra-Córdoba CF. / LOF

Por lo tanto, el próximo sábado, en el Gran Canaria, la UD Las Palmas tendrá ante sí a uno de los equipos más fuertes a domicilio y, además, el equipo de Luis García acudirá al encuentro tras encajar una goleada (4-1) en los Campos de Sport de El Sardinero. Un 4-1 que los canarios sólo habían recibido en ocho ocasiones en los últimos 20 años, dos de ellas a manos de los blanquiverdes, en El Arcángel.

7 años después, al Gran Canaria

Un Córdoba CF que regresará al Gran Canaria casi siete años después de su última visita, en donde cayó (1-0) por la mínima, certificando así su descenso a Segunda División B. No dejaba de ser algo casi anecdótico, ya que el conjunto blanquiverde había mostrado en aquella campaña, ya muchas semanas antes, que estaba desahuciado y que el descenso era una realidad, faltando sólo la fecha exacta para cerrar una campaña dantesca. Fue aquel 12 de mayo del 2019 cuando se hizo realidad definitiva aquel descenso que mandaría al Córdoba CF a la tercera categoría del fútbol español 12 años después de su última visita.

Callejón y Quero, en su etapa en Las Palmas, durante el triunfo blanquiverde en el Gran Canaria, en la 2010-11. / FERNANDO OJEDA

Pero ni siquiera aquello borrará de la memoria lo que significa el Gran Canaria en la historia del Córdoba CF, que no es otra cosa que el ascenso a Primera División del 22 de junio del 2014. Aquel 1-1, con el gol de Uli Dávila anotado entre el tumulto de parte de la afición canaria, tanto por la forma como por el fondo es algo que no se olvidará no sólo en el Córdoba CF, sino en la historia del fútbol español. 42 años después de su último descenso, el Córdoba CF regresaba a la máxima categoría de LaLiga y cientos de miles de cordobeses se echaron a la calle.

Duro escenario para el Córdoba CF

Evidentemente, uno de los mejores recuerdos en la historia del Córdoba CF tiene como escenario el Gran Canaria, pero no es el estadio insular un recinto donde los resultados sean buenos para el conjunto blanquiverde.

Richy Álvarez y un jovencísimo Jonathan Viera, en el Gran Canaria. / FERNANDO OJEDA

Tanto es así, que el Córdoba CF tan sólo ganó en Liga en tres ocasiones de las 22 que visitó Las Palmas de Gran Canaria. Eso sí, las tres en el actual siglo 21. La primera de ellas, con gol de Ariel Montenegro, en la 2002-03, cuando los amarillos no se jugaban absolutamente nada y los blanquiverdes luchaban por sobrevivir en Segunda División. La segunda ocasión, fue con Lucas Alcaraz en el banquillo, en la 2010-11, con gol de Alberto Aguilar y con Paco Jémez en el banquillo de la UD Las Palmas, que justo un año después, y en el otro banquillo, el del Córdoba CF, consiguió también el triunfo con gol de Charles. Además de esos tres triunfos, el Córdoba CF logró otros seis empates en sus visitas a Las Palmas, por lo que los otros 13 encuentros de Liga que disputó allí se saldaron con derrota cordobesista.

Por lo tanto, las visitas del Córdoba CF a la UD Las Palmas están jalonadas por un enorme recuerdo, nada menos que el ascenso a Primera División del 2014, pero también por un rosario de malos resultados.