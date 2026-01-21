Oficial: el Córdoba CF cierra la cesión del lateral derecho Álvaro Pérez 'Trilli'

El Córdoba CF no ha dejado pasar el tiempo tras la salida de Carlos Isaac -ya en el Widzew Lodz polaco- y ha cerrado con celeridad a su sustituto. Y es que el club blanquiverde ha oficializado la llegada de Álvaro Pérez 'Trilli', que aterriza en El Arcángel en calidad de cedido por el Real Valladolid con el objetivo de apuntalar el lateral derecho durante la segunda mitad de la temporada.

La decisión se enmarca dentro de una respuesta casi obligada en términos deportivos. La marcha del defensor pacense dejó al descubierto una demarcación sensible y el cuerpo técnico, junto a la comisión deportiva, optó por un perfil joven, con recorrido y margen de crecimiento. En ese escenario aparece Trilli, un futbolista que no logró asentarse en el esquema vallisoletano y cuya situación invitaba a buscar minutos lejos de Zorrilla.

Formación y experiencia

Nacido en Ortigueira, el lateral gallego apenas ha acumulado 289 minutos oficiales en su estreno con el Valladolid, una cifra que contrasta con un bagaje previo mucho más amplio. Criado futbolísticamente entre el Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña, se convirtió en una de las irrupciones precoces del club coruñés al debutar con el primer equipo con solo 18 años, todavía en etapa juvenil. Aquella aparición no fue testimonial: llegó a disputar diez encuentros oficiales y tuvo presencia sostenida en el curso 2021-2022, en Primera RFEF.

Tras completar un último año en Riazor con participación regular, dio el salto al Barça Atlètic, donde permaneció dos temporadas y firmó 29 partidos oficiales. Fue especialmente relevante su segundo ejercicio en el filial azulgrana, en el que ganó protagonismo y afianzó un perfil de lateral profundo, con criterio técnico y capacidad para proyectarse en ataque. Precisamente, ese rendimiento llevó al Valladolid a apostar por su fichaje el pasado verano, pese al descenso del conjunto catalán a Segunda Federación.

Álvaro "Trilli", en un partido de la primera vuelta del Real Valladolid. / real valladolid

Foco en el apartado físico

La llegada de Trilli a Córdoba también viene acompañada de una revisión exhaustiva de su historial físico. A pesar de su edad, el defensor ha pasado por varios contratiempos médicos. El más reciente se produjo en noviembre de 2024, cuando sufrió una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo que obligó a pasar por quirófano y le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante alrededor de cuatro meses. Tiempo antes, en abril, había padecido una lesión en el bíceps femoral, además de antecedentes en la rodilla y una operación de tobillo derecho en 2022.

Un contexto que el Córdoba CF asume como parte del riesgo calculado de mercado, pero que no ha frenado su apuesta por el zaguero, también internacional con España en categorías inferiores.