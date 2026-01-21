El Córdoba CF, ante el viaje a Las Palmas: un fichaje, alguna recuperación y muchos algodones

El Córdoba CF celebró este miércoles la primera sesión semanal preparatoria del encuentro que le ha de enfrentar el próximo sábado, a las 18.30 horas, a la UD Las Palmas, en el Gran Canaria, un encuentro para el que los blanquiverdes recuperarán efectivos y en el que deberán obtener un resultado positivo que haga olvidar la derrota de la pasada jornada, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante un Málaga plagado de canteranos -hasta seis en su once inicial y hasta nueve utilizó Juanfran Funes-, con los que se encaramó a puestos de play off.

Primera sesión con Trilli

Lo más llamativo de la sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva, más allá del «debut» de Trilli con su nuevo equipo, fue la sesión que completó Álex Martín, sin ningún contratiempo aparente, por lo que podrá viajar a Las Palmas el próximo viernes. El que no estuvo sobre el césped de las instalaciones de Camino de Carbonell fue Alberto del Moral. El toledano realizó entrenamiento específico en el estadio y no está descartado por completo para el duelo del sábado, aunque este jueves se evaluarán sus sensaciones y se tomará una determinación con el centrocampista blanquiverde, sobre todo, teniendo en cuenta que Isma Ruiz se encuentra completamente restablecido de su problema en el pie, como demostró durante el encuentro contra el Málaga.

Álex Martín corre junto a Adilson Mendes durante el entrenamiento de este miércoles del Córdoba CF. / CÓRDOBA

Otro que podría llegar al encuentro del sábado sería Rubén Alves, aunque aún está falto de ritmo, un ritmo que va tomando Ignasi Vilarrasa progresivamente y que, como se vio en la lista ante el Málaga, también podrá ser utilizado por Ania ante los amarillos. Por lo tanto, el conjunto blanquiverde pasará a tener ante el equipo amarilla a tres laterales, Albarrán, Trilli y Vilarrasa, aunque sigue con dos centrales, Álex Martín y Xavi Sintes y, además, con la duda aún de Alberto del Moral, que también podría actuar en el eje de la defensa, pero su estado físico, tras el partido ante el Málaga, aún es una incógnita.

Recuperación anímica

En todo caso, la afectación entre la plantilla es más anímica que física, ya que la buena racha de resultados firmada por el equipo de Iván Ania tuvo su fin, precisamente, ante otra gran racha, la del Málaga de Juanfran Funes, en el que Carlos Puga continúa invicto cuando es titular y ya suma 12 encuentros consecutivos haciéndose la foto inicial sin perder ningún encuentro.

La mejor forma de recuperar el ánimo, qué duda cabe, sería con un gran resultado de este Córdoba CF en el Gran Canaria, ante una UD Las Palmas que acudirá al encuentro con ciertas dudas después de ser goleada en los Campos de Sport de El Sardinero.