Actualidad blanquiverde
Las Palmas acelera en el mercado antes de recibir al Córdoba CF
El próximo rival blanquiverde afronta su ventana invernal más activa desde 2018, con cuatro refuerzos ya incorporados, varias salidas y posibles movimientos aún pendientes
El Córdoba CF continúa moviéndose en un mercado invernal convulso, con la primera pieza de enero ya más que integrada en la dinámica del grupo -Diego Percan- y la segunda, Álvaro Trilli, también al caer en calidad de cedido desde el Real Valladolid. Mientras tanto, la actividad no se detiene en el resto de la categoría, especialmente en el entorno de su próximo rival, una UD Las Palmas que ha convertido este mes de enero en un auténtico laboratorio de ajustes antes de recibir al bloque de Iván Ania este sábado en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas).
Y es que el conjunto dirigido por Luis García Fernández es, a día de hoy, uno de los equipos más activos de LaLiga Hypermotion en esta ventana. Los canarios han incorporado ya cuatro futbolistas y aún no descartan nuevas operaciones, en lo que supone su mercado invernal más intenso desde la temporada 2017-2018, cuando el exblanquiverde Paco Jémez ocupaba el banquillo amarillo.
Cuatro refuerzos ofensivos
Antes de su reciente derrota ante el Racing de Santander en El Sardinero (4-1), la UD Las Palmas había cerrado las llegadas del atacante Nico Benedetti, procedente del Mazatlán mexicano; el extremo Estanis Pedrola, cedido por la Sampdoria; el punta Iker Bravo, a préstamo desde el Udinese; y el ariete internacional japonés Miyashiro, cedido por el Vissel Kobe, aunque con opción de compra.
De los cuatro, el único que aún no ha debutado es el japonés Miyashiro, presentado oficialmente este martes como nuevo futbolista grancanario. En cuanto a la naturaleza de las operaciones, solo Benedetti no llega en calidad de cedido, ya que el colombiano firmó hasta final de temporada, con una opción de ampliación por cuatro campañas más.
En el capítulo opuesto, el delantero Lukovic podría abandonar la disciplina amarilla en los próximos días. El atacante serbio, de 20 años, autor de cuatro goles este curso y cedido por el Estrasburgo Alsacia, cuenta con el interés del Mirandés, que busca sustituto para Gonzalo Petit -reclutado por el Granada tras abonar 200.000 euros para romper su cesión desde el Betis en Anduva-, así como del Sporting de Gijón.
Hasta la fecha, las salidas ya confirmadas en Las Palmas han sido las de Jaime Mata, tras rescisión de contrato; Adam Arvelo, cedido al Unionistas; y Cedeño, que ha puesto rumbo al Albacete.
Movimiento constante
Más allá del pulso que espera al Córdoba CF este fin de semana, ya sin Carlos Isaac en plantilla, el mercado sigue dejando operaciones y rumores relevantes en el resto de la Segunda División. El Real Valladolid cerrará la llegada de Noah Ohio, delantero neerlandés que aterriza cedido por el Utrecht, aunque militaba en su filial. El Ceuta ha dado salida a Andy Escudero, mientras que Víctor Moreno cambia el Villarreal B por la Cultural Leonesa, también en calidad de préstamo.
El Tenerife se perfila como destino de Iván Chapela, con el atacante en la rampa de salida del Burgos, y el Zaragoza estudia las posibles salidas de Bazdar y Dani Gómez para liberar fichas. Por su parte, el Racing de Santander ha firmado al guardameta sueco Simon Eriksson, procedente del Elfsborg, en una operación de traspaso que rondaría los dos millones de euros.
En el Castellón, Kenneth Mamah pondrá rumbo al Vanspor turco, mientras que Nick Markanich regresa al fútbol estadounidense para jugar cedido en el Houston Dynamo. Los orelluts también aspiran a recuperar los servicios de Raúl Sánchez, que abandonó Castalia durante el pasado verano en dirección al Necaxa mexicano. El Espanyol ha recolocado a Hugo Pérez, que deja el Huesca para finalizar el curso en el Nástic de Tarragona, y el Almería sigue muy de cerca a la joven perla azulgrana Quim Junyent, nacido en 2007 y con contrato hasta el próximo verano en La Masia.
El mapa de fichajes, hasta ahora
Con el mercado aún abierto, estos son los fichajes ya realizados por los clubes de LaLiga Hypermotion en este invierno:
- Albacete: Samuel Obeng, Edward Cedeño.
- Almería: Miguel de la Fuente, Morcillo.
- Andorra: Yeray Cabanzón, Edgar González.
- Cádiz: Jerónimo Dómina, Antoñito Cordero.
- Castellón: Fadel.
- Ceuta: Marc Domenech, José Campaña.
- Cultural Leonesa: Homam Al-Amin, Víctor Moreno.
- Deportivo de La Coruña: Álvaro Fernández, Adrià Altimira.
- Granada: Álvaro Lemos, Gonzalo Petit.
- Las Palmas: Nico Benedetti, Estanis Pedrola, Iker Bravo, Miyashiro.
- Mirandés: Selvi Clua, Javi Hernández, Jorge Cabello.
- Racing de Santander: Damián Rodríguez, Giorgi Guliashvili, Manex Lozano, Simon Eriksson.
- SD Huesca: Efe Aghama, Jordi Escobar.
- Sporting de Gijón: Brian Oliván.
- Valladolid: Vegard Erlien, Ramón Martínez, Carlos Clerc (a prueba).
