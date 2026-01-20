El juicio del Córdoba CF contra González Calvo ya tiene fecha: 15 y 16 de septiembre en Madrid

El procedimiento judicial ya está marcado en el calendario. El juicio contra Javier González Calvo, exconsejero delegado del Córdoba CF, se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en Madrid, una diligencia que adelantó este periódico durante el pasado verano y que ya tiene fecha. En ella, el club blanquiverde reclama un millón y medio de euros al abogado extremeño por los daños y perjuicios que entiende que sufrió la entidad durante su etapa como máximo dirigente, mientras que el propio González Calvo defiende su inocencia y asegura que la demanda será desestimada.

La vista dará continuidad a un proceso que se activó formalmente en julio de 2025, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid admitió a trámite la demanda interpuesta por el Córdoba CF por una acción social de responsabilidad en su condición de consejero, al apreciar una supuesta vulneración del deber de lealtad hacia el club, su consejo de administración y la propiedad. La reclamación económica asciende a 1,5 millones de euros y se refiere al periodo comprendido entre diciembre de 2019 y mayo de 2023, etapa en la que el mandatario estuvo al frente de Unión Futbolística Cordobesa SAD. Durante todo este tiempo, Javier González Calvo ha matenido varias reuniones con los dirigentes del Córdoba CF con vistas a alcanzar un acuerdo, algo que, evidentemente, no ha sido posible, ya que las posturas eran muy diferentes.

La versión del exdirigente

El mismo Javier González Calvo ya manifestó a este periódico que con anterioridad había presentado una demanda por reclamación de cantidad contra el Córdoba CF, y que la acción del club llegó después. «Después de presentarla me ha llegado esta a mí, que además se une a una en contra que han recibido recientemente», declaró entonces, en referencia a la indemnización de 200.000 euros que el club tuvo que abonar al excapitán blanquiverde Kike Márquez por despido improcedente.

El extremeño rechazó de plano los argumentos del Córdoba CF. «Hay cosas que ya hablaron conmigo en su momento y que están puestas sin ton ni son», afirmó. Defendió que todos los gastos estaban aprobados mensualmente, que el club conocía su situación de vivienda y que recibía el dinero de forma periódica. Es más, calificó como «de broma» uno de los puntos sensibles de la demanda, el relativo a su relación con el Algeciras, y sostuvo que su actuación fue legítima. «A ver si no voy a poder trabajar para nadie más y sólo para el Córdoba CF», expresó, mostrándose convencido de que la demanda «se la van a desestimar».

Una demanda meditada

No en vano, la acción judicial del Córdoba CF no fue inmediata. Tal y como informó Diario CÓRDOBA en enero de 2024, la propiedad del club, el grupo empresarial Infinity, llevó a cabo una ‘due diligence’ tras la salida de González Calvo, una radiografía exhaustiva de la gestión económica y social de la entidad. Ese análisis derivó en al menos dos reuniones con el propio exdirigente y en una recopilación de información prolongada en el tiempo que acabó desembocando en la demanda presentada en Madrid.

Javier González Calvo, en la sala de prensa de El Arcángel. / Manuel Murillo

En ella, los de El Arcángel sostienen que González Calvo firmó contratos sin tener facultades legales para hacerlo. Entre los más relevantes figura el acuerdo con la empresa Pro Fit Spirit, con sede en Córdoba, para la instalación de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva. Según la demanda, además de no estar habilitado para rubricar ese contrato, el entonces dirigente otorgó un aval bancario cuando ya había dejado de ejercer como consejero delegado. La operación se resolvió tras su salida del club, una vez que el nuevo CEO, Antonio Fernández Monterrubio, negoció con Pro Fit Spirit, que había llegado a interponer una demanda por un presunto delito de estafa. Inicialmente, la negociación se situó en torno a los 300.000 euros.

Gastos personales, Algeciras y Crespo

Otro de los pilares de la demanda es la imputación de gastos de carácter personal que el Córdoba CF entiende que fueron cargados indebidamente al club, como viajes y facturas hoteleras de figuras del entorno personal de González Calvo sin vinculación con la entidad.

Precisamente, uno de los argumentos de mayor sensibilidad es el relativo al asesoramiento al Algeciras mientras seguía siendo máximo representante del Córdoba CF. Durante 2022, el club gaditano culminó su transformación en Sociedad Anónima Deportiva, paso previo a su venta posterior. Según la propiedad blanquiverde, ese proceso fue asesorado por González Calvo, contraviniendo la Ley de Sociedades de Capital, ya que ambos clubes competían en la misma categoría y no consta que solicitara ni obtuviera permiso del Córdoba CF para realizar esos trabajos.

Además, dentro del extenso argumentario de la demanda hay un punto de especial interés deportivo: la rescisión de Germán Crespo como entrenador del primer equipo. En la acción judicial se sostiene que el consejo del Córdoba CF no recibió información completa sobre el coste real del despido, que superaba ampliamente los 500.000 euros, y que no conoció el alcance económico total de la operación hasta después de ejecutarse. De hecho, el club sigue abonando el finiquito del técnico granadino y su cuerpo técnico, pagos que finalizarán el próximo junio, aunque su destitución se produjo en abril del 2023.

Javier González Calvo, segundo por la derecha, en la renovación de Crespo, su cuerpo técnico y la dirección deportiva en 2022. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Su balance deportivo

Bajo el mando de Javier González Calvo, el Córdoba CF permaneció durante tres años y medio en la tercera categoría del fútbol español. En la 2019-20 no alcanzó el play off tras la interrupción por la pandemia; en la 2020-21 descendió a Segunda RFEF, un nivel que no pisaba desde la temporada 1984-85; logró el ascenso en Mérida en la 2021-22 y, tras una campaña 2022-23 marcada por problemas internos y el despido de Crespo, el abogado extremeño fue relevado en mayo de 2023. Su sustituto, Antonio Fernández Monterrubio, logró en su primer año devolver al club al fútbol profesional tras cinco temporadas de ausencia.

Ahora, será en septiembre cuando todas esas cuestiones se sometan al examen judicial en dos jornadas clave para el caso.