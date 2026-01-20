El Córdoba CF aplaza la presentación de su nuevo autobús oficial por el luto en Adamuz

El Córdoba CF ha decidido posponer la presentación de su nuevo autobús oficial, prevista inicialmente para esta semana, como consecuencia del decreto de luto oficial motivado por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Desde la entidad blanquiverde se ha optado por posponer el acto en señal de respeto hacia las víctimas y sus familiares, una decisión alineada con el sentir general que se vive estos días en la provincia.

El club comunicará próximamente la nueva fecha para la puesta de largo de un vehículo que está llamado a convertirse en una pieza clave de la logística diaria del primer equipo en sus desplazamientos a domicilio. El autobús, que permanece actualmente en Madrid, llegará a Córdoba en los próximos días, aunque su presentación pública quedará supeditada a un contexto más adecuado.

La idea inicial del Córdoba CF pasaba por realizar un acto oficial en un enclave simbólico o histórico de la ciudad, en la línea de otros actos habituales del club como la presentación de plantilla o viceversa. Sin embargo, la tragedia registrada en la localidad adamuceña ha llevado a la entidad a reconsiderar los tiempos y optar por un aplazamiento. Su puesta de largo con el equipo, no obstante, se estima para la visita al Ceuta -traslado hasta Algeciras, donde la plantilla cogería un ferry- de la jornada 25 de Liga, en dos semanas.

Un salto de calidad e imagen

Más allá del calendario, el nuevo autobús supone un salto cualitativo respecto al anterior, que acumulaba más de una década de servicio. El modelo elegido presenta un equipamiento notablemente más moderno, con mayores comodidades -como una zona de cafetería- tanto para la plantilla como para el cuerpo técnico y el resto del equipo de trabajo, reforzando las condiciones de viaje del bloque.

En el plano estético, el exterior del vehículo luce el lema «Pasión Infinita», acompañado del escudo y el nombre del club, el año de fundación, 1954, y los distintos patrocinadores. Entre ellos destaca el protagonismo de Bahrain Victorious, principal apoyo comercial de la entidad y patrocinador nominal de El Arcángel, que también ocupa un lugar preferente en la rotulación.