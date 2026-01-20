El adamuceño Andrés Cuenca ultima su salida del Barça para firmar por el Como de Fábregas

El mercado invernal acelera decisiones y, en ese contexto, el nombre de Andrés Cuenca aparece marcado en rojo como uno de los jóvenes talentos llamados a cambiar de escenario en este mes de enero. El central adamuceño de 19 años, internacional con España sub 19 y con contrato en vigor con el Barcelona hasta el próximo mes de julio, tiene muy avanzado un acuerdo con el Como de la Serie A, club dirigido por Cesc Fàbregas, que se ha posicionado con fuerza entre las varias propuestas que manejaba el futbolista. El periodista Gianluigi Longari adelantó el interés y SPORT, medio perteneciente a Prensa Ibérica, ha confirmado que la operación se encuentra en fase prácticamente definitiva.

La idea del conjunto italiano pasa por incorporar ahora al zaguero y cederlo de inmediato para que pueda acumular minutos y completar su proceso de maduración competitiva. En el cuerpo técnico comasco valoran especialmente su perfil técnico, su capacidad para iniciar el juego desde atrás y su encaje en un modelo propositivo, aunque consideran que aún debe pulir determinados aspectos antes de asumir un rol más protagonista en la élite. La apuesta, en cualquier caso, es clara y con vocación de medio plazo.

Producto de La Masia… y de Adamuz

Rápido, potente y con buena salida de balón, Cuenca es uno de los centrales mejor considerados de su generación en el entorno formativo azulgrana. Llegó a La Masia en edad infantil procedente del Sevilla, aunque previamente había dado sus primeros pasos en el CD Avejoe de su localidad natal y más tarde en el Córdoba CF, una etapa que siempre ha reivindicado como clave en su crecimiento. En sus dos temporadas como infantil en la cantera culé formó, junto a Pau Cubarsí, una de las parejas defensivas más recordadas de los últimos años en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Desde el punto de vista económico, el Barça ingresaría una cantidad mínima -o incluso nula- por el traspaso inmediato, pero se aseguraría un porcentaje de una futura venta, una fórmula que le permitiría no perder completamente el control sobre la proyección del futbolista, algo que no sucedería si Cuenca optara por marcharse libre una vez finalice su contrato el 1 de julio.

Andrés Cuenca, en el estadio del CD Avejoe de su Adamuz natal, este verano. / rafael castro

Siguiendo al Córdoba CF

El apellido Cuenca sigue teniendo eco en clave blanquiverde. El pasado verano, en una entrevista concedida a este periódico en su Adamuz natal, el central reconocía sin rodeos que «seguía los partidos del Córdoba CF desde La Masia» y que «ojalá, en un futuro lejano o cercano, pudiera volver a jugar en el Córdoba CF». Un deseo expresado desde la naturalidad y el apego, pese a que su carrera haya tomado ya una dimensión internacional.

Eso sí, la presente campaña no ha sido sencilla para él en términos de continuidad. Apenas ha disputado seis encuentros con el Barça Atlètic en el Grupo 3 de Segunda Federación, cuatro de ellos como titular, una realidad que también ha pesado a la hora de buscar un nuevo escenario que impulse su progresión.