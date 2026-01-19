Oficial: Carlos Isaac dice adiós al Córdoba CF y se marcha al Widzew Lodz

El Córdoba CF ha hecho oficial la salida de Carlos Isaac, que abandona la disciplina blanquiverde para iniciar una nueva etapa en el Widzew Lodz, histórico del fútbol polaco que milita en la Ekstraklasa. La operación, que adelantó este periódico el pasado viernes, fue sellada tras la ejecución íntegra de la cláusula de rescisión y confirma un escenario que en El Arcángel se asumía ya como inevitable a estas alturas del mercado invernal. De hecho, el zaguero no fue convocado el pasado domingo en el derbi ante el Málaga. «El Córdoba CF informa de que, en el día de hoy, se ha ejecutado la cláusula de rescisión estipulada en el contrato que vinculaba a Carlos Isaac con nuestra entidad. Queremos agradecer su esfuerzo y profesionalidad durante esta etapa», reza el comunicado oficial blanquiverde.

Y es que la marcha del lateral derecho no entraba en los planes del club, que había cerrado filas en torno a una defensa considerada estratégica para el tramo decisivo del curso. Sin embargo, la irrupción del club polaco, respaldada por una notable capacidad económica, ha terminado por romper cualquier margen de maniobra.

La cláusula, punto sin retorno

El Widzew Lodz aterrizó inicialmente con la intención de explorar una negociación, amparado en el contexto contractual del futbolista, que finalizaba vínculo el próximo 30 de junio. No obstante, la respuesta del Córdoba CF fue la misma que en los casos previos de Adrián Fuentes o Jacobo González, sin ir más lejos: no se negocia, con el fin de priorizar el proyecto deportivo sobre lo económico.

Sin embargo, ese mismo posicionamiento fue también lo que derivó en el otro único camino posible para el club polaco: abonar su cláusula de rescisión que, según fuentes de la negociación, representaba una cifra con seis ceros.

La operación entró en su recta final cuando el pacense dejó de ejercitarse con el grupo, este viernes. Poco después, Iván Ania confirmó públicamente lo que ya era un secreto a voces. «Lo normal es que, si todo va por cauces normales, no vaya a estar en el partido del domingo. Primamos lo deportivo, pero si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada», explicó el técnico en la previa del derbi.

Carlos Isaac conduce el esférico en el choque ante el Cádiz en El Arcángel. / Manuel Murillo

Un lateral asentado

Carlos Isaac Muñoz (Navalmoral de la Mata, 1998) llegó a Córdoba en el verano de 2024 como una apuesta contrastada para Segunda División tras el ascenso. Procedente del Albacete -con un bagaje de 48 partidos en temporada y media, además de una experiencia previa en el Vizela portugués- aportaba conocimiento del fútbol profesional y polivalencia.

Formado en el Diocesano y posteriormente en la cantera del Atlético de Madrid, donde incluso debutó con el primer equipo tras su reconversión de extremo a carrilero, se asentó rápidamente en El Arcángel. Tras disputar 29 partidos de Liga el pasado curso, fue renovado y, en la presente temporada, había ganado aún más peso: 15 encuentros ligueros, 11 como titular, siendo una solución estable en el lateral derecho ante los problemas en el costado izquierdo.

Reacción obligada

En consecuencia, la salida del zaguero supone un contratiempo relevante para la planificación deportiva. Y es que el extremeño contaba con especial protagonismo en las rotaciones de Ania, si bien el desembolso de su cláusula permitirá cierto margen económico a la hora de acudir al mercado en busca de un sustituto. Nombres propios como Pablo Busto (Betis Deportivo) o Clément Michelin (Racing de Santander), entre muchos otros, ya se encuentran precisamente sobre la mesa de la planta noble de El Arcángel en estas fechas.