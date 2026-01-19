El mundo del fútbol se vuelca con Adamuz tras la tragedia ferroviaria

Era un derbi cargado de contexto, de sana rivalidad y de enorme trascendencia clasificatoria. Sin embargo, el fútbol quedó pronto en un segundo plano. El anuncio, en pleno Córdoba CF-Málaga, de los gravísimos sucesos ocurridos en la localidad cordobesa de Adamuz -con el descarrilamiento de dos trenes y un balance de víctimas aún en aumento- cortó de raíz el pulso emocional del encuentro. En lo estrictamente deportivo, el partido se desarrolló con relativa normalidad hasta su conclusión, aunque el ambiente en El Arcángel ya era otro, incluso después del pitido final.

Y es que, a lo largo de la noche, las noticias iban adquiriendo tonos cada vez más oscuros… Desde un escenario simbólico, el mundo del fútbol también se ha volcado con la población adamuceña, mostrando su apoyo ante una noche y una mañana de conmoción que ya han pasado a la historia. Como reflejo de ello, multitud de equipos de todas las categorías iniciaron los entrenamientos de este lunes guardando un sentido minuto de silencio.

Tras el derbi en El Arcángel

Las primeras muestras de apoyo dentro del ámbito tuvieron lugar justo a la conclusión del derbi, en las palabras de técnicos y futbolistas en su paso por sala de prensa. Iván Ania, visiblemente afectado por parte local, fue directo: «En nombre de todo el club y del cordobesismo, un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente del tren y mucho ánimo a los heridos».

En la misma línea se expresó el capitán del Córdoba CF, Carlos Albarrán: «Me gustaría mandar un mensaje de solidaridad a todos los afectados. Es una desgracia».

Tampoco quedó al margen el técnico del Málaga, Juan Funes, pese a la victoria en el choque regional: «Me lo acaban de decir. Es la primera rueda de prensa donde no sonrío. Muy triste. Quiero mandar un fuerte abrazo a las familias de las víctimas. Va a ser una noche larga y dura. Son sucesos que muestran la dureza de la vida».

El mensaje emitido por el Córdoba CF a través de sus videomarcadores tras el conocer el incidente. / A.J. GONZÁLEZ

El fútbol español, unido por Adamuz

La reacción no se limitó a El Arcángel. La tragedia tuvo un eco inmediato en todo el fútbol español, que se volcó en una cascada de mensajes de condolencia procedentes de clubes de primer nivel y de entidades de todas las categorías. Además, LaLiga, la RFEF y los equipos participantes han acordado guardar un minuto de silencio en los partidos que restan de esta jornada en Primera y Segunda División.

En clave institucional, bloques de primer nivel como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Betis, Sevilla o la Real Sociedad alzaron la voz. También lo hicieron rivales directos del Córdoba CF, como el propio Málaga, el Real Valladolid o el Deportivo de la Coruña. En clave cordobesa, CD Pozoblanco, Montilla y Atlético Palma del Río igualmente mostraron su apoyo.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren transmitir sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Descansen en paz», rezaba el comunicado del club blanco, que además deseó una pronta recuperación a los heridos.

El FC Barcelona se sumó con un mensaje similar: «El Club se une a su dolor en estos momentos tan difíciles y les hace llegar todo su apoyo y cariño».

Desde el Atlético de Madrid, el mensaje fue igualmente claro: «Nuestras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos… y deseamos una pronta recuperación a todos los heridos».

El Athletic Club también expresó su solidaridad con las familias afectadas.

A esa lista se unieron numerosas entidades del panorama nacional, como el Castellón, Leganés, Xerez CD, Guadalajara, Recreativo de Huelva, Talavera Cádiz o la propia RFAF, entre otras muchas. Más allá de la escena futbolística, clubes cordobeses como el Coto Córdoba Club de Baloncesto, la organización del Rally Sierra Morena, el Córdoba Club de Balonmano o el Ángel Ximénez de Puente Genil manifestaron su compromiso. Y otro dato: los Hispanos, selección Española de balonmano, portarán brazaletes negros en recuerdo de los fallecidos y a apoyo a víctimas y familiares durante la cita del Europeo de hoy frente a Alemania.