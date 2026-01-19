El Córdoba CF, entre bajas, parches y experimentos: Bri y Percan, nuevos laterales de urgencia

El discurso público invita a restar dramatismo, pero la realidad es tozuda. Al Córdoba CF se le empiezan a atragantar las ausencias, por mucho que desde dentro se intente normalizar el contexto. «Venimos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón», defendía Iván Ania tras el tropiezo ante el Málaga (0-1). Eso sí, el derbi no solo cortó una racha positiva, sino que volvió a poner sobre la mesa un escenario incómodo: el seguir compitiendo al límite de los recursos disponibles.

No en vano, el propio Carlos Albarrán verbalizó lo que se ve desde fuera del césped. «Se está haciendo, alguna vez, un once de circunstancias», reconoció el capitán. Y es que frente al conjunto de Juan Funes, precisamente los laterales se convirtieron en un laboratorio improvisado, con soluciones que hasta hace poco habrían parecido impensables: Diego Bri apareció de inicio por la izquierda; Diego Percan cerró el partido por la derecha. Todo ello, claro está, consecuencia directa de una enfermería saturada en el carril zurdo -Alcedo y Vilarrasa, entre algodones- y de la ya consumada salida de Carlos Isaac.

Diego Bri, el gran reajuste

El primer gran experimento tuvo nombre propio. Iván Ania apostó por Diego Bri con la intención de alterar lo mínimo posible un plan que venía funcionando. Precisamente por eso descartó otras alternativas más traumáticas: retrasar a Alberto del Moral al eje, tirar del filial o modificar el dibujo. El técnico había trabajado durante la semana esa posibilidad y decidió activarla dada la estrechez del contexto.

De hecho, fue la primera titularidad del ilicitano como blanquiverde, y su actuación dibujó una curva clara. Comenzó enchufado, sumándose al ataque y combinando con Jacobo González para incomodar a Carlos Puga. Es más, durante muchos minutos fue una vía recurrente para ganar metros. Sin embargo, con el paso del partido fue perdiendo fuelle y acabó sufriendo ante David Larrubia, el probablemente futbolista más desequilibrante del Málaga.

Precisamente por ese costado llegó el único golpe del duelo regional... La acción individual del propio extremo malagueño, culminada al primer palo, dejó en evidencia una cadena de desajustes defensivos, con ayudas tardías -lenta cobertura de Sintes y Martín- y regresos insuficientes. O lo que es lo mismo: las costuras del parche quedaron más que expuestas.

«Los no lesionados debemos cuidarnos, ahora mismo no puede caer más gente», reclamaba también Albarrán tras el encuentro, en un aviso que resume bien el momento del vestuario.

Percan, otro experimento forzado

La otra cara del partido se escribió en el perfil derecho. Por ahí arrancó Carlos Albarrán, en su hábitat natural, pero la lesión de Álex Martín volvió a agitar el tablero tras el descanso. Fue el catalán el elegido para volver a ocuparse puntualmente tanto del costado izquierdo como de ese perfil del eje, mientras que Diego Percan, como remedio de urgencia, fue la elección para cubrir la avería en el lateral derecho. En un rol, lógicamente, que era inédito para el leonés.

Y un apunte: incluso Jacobo González, segundo máximo anotador de la plantilla con cinco dianas este curso, se dejó caer para colaborar en tareas defensivas por ese perfil...

Sobre el minuto 74 entró en escena el primer fichaje invernal del Córdoba CF. Y apenas necesitó una acción para medirse al nivel de exigencia: un duelo al espacio ante Dani Lorenzo, al que consiguió frenar cuando ya encaraba portería. Poco más tiempo tuvo para mostrarse el ex del Arka Gdynia polaco, entre idas y venidas, un tramo final de más ganas que ideas y mucho ajuste obligado. Y mientras, Ania ya desliza que habrá más incorporaciones, necesarias por momentos.