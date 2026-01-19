Carlos Albarrán, capitán del Córdoba CF: "Los no lesionados debemos cuidarnos, ahora no puede caer más gente"

Sin alternativas, ideas ni tampoco excesiva fortuna para dar con la tecla, dadas las circunstancias. En eso pudo sintetizarse la actuación del Córdoba CF ante el Málaga en el derbi andaluz alojado por El Arcángel (0-1), lugar donde se cerró la buena racha de victorias blanquiverdes -que ya se extendía por las últimas tres citas- y en el que el bloque de Iván Ania volvió a topar de frente con una de sus realidades más actuales: el parte médico. Y es que de principio a fin anduvo accidentado el pleito frente al equipo costasoleño, bastante más acertado a la hora de leer esos resquicios, en forma de ausencias, que fueron castigando a los de blanquiverde desde la previa hasta el prácticamente el final del pleito: «Está claro que las bajas afectan al equipo últimamente. Las bajas no se notaban porque vamos consiguiendo victorias. Se está haciendo alguna vez un once de circunstancias... Los no lesionados debemos cuidarnos, ahora mismo no puede caer más gente», reflexionó Carlos Albarrán, capitán califal, tras el cruce.

Previamente, arrancó el catalán mandando un mensaje de «apoyo» a heridos y familias de fallecidos, así como implicados, en el accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad de Adamuz durante el transcurso del encuentro: «Me gustaría mandar un mensaje de solidaridad a todos los afectados, mucho apoyo a los familiares de la gente que ha fallecido. Es una desgracia, me acabo de enterar», afirmó.

Mal encuentro, mal resultado

«Teníamos muchas ganas de conseguir la victoria, creo que el equipo no ha estado bien. Han sido superiores a nosotros», siguió explicando el zaguero. «A partir de mañana hay empezar a preparar el partido de Las Palmas que va a ser un partido muy duro también. Y quedan muchos partidos. Queda mucha Liga y seguro que el equipo va a sacar la situación adelante», añadió más tarde, desvelando el mensaje interno en el vestuario tras el derbi.

Lo hizo, además, haciendo un somero balance sobre las fechas que corren en Segunda División, apenas rebasado el mercado invernal. Una circunstancia que, a juicio del de Badalona, es «incómoda» para el plantel: «Es un mes raro, incómodo, porque al final se sigue compitiendo y hay gente que puede que salga, o gente que quiere venir. No sabes cuándo va a haber movimiento, si van a haber bajas o fichajes... Hay que convivir con eso, se ha hecho toda vida y nosotros tenemos que aislarlos un poco de todo eso. No es un tema que nos preocupa a nosotros», zanjó.