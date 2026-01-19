Accidente ferroviario en Adamuz: buscan al padre de Davinchi, jugador del Getafe

Con el paso de las horas, la dimensión humana del grave accidente ferroviario registrado entre dos trenes de alta velocidad a su paso por Adamuz continúa reportando más datos. El balance oficial se eleva ya a al menos 39 personas fallecidas, más de 120 heridas de diversa consideración y un número todavía indeterminado de desaparecidos, una circunstancia que mantiene en vilo a decenas de familias a la espera de noticias.

Entre esos nombres pendientes de confirmación se encuentra el onubense David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón 'Davinchi', según ha trascendido en las últimas horas. Natural de Huelva, Cordón viajaba en el tren Alvia que regresaba a la capital onubense tras haber estado en Madrid junto a su hijo, con quien asistió al encuentro de Primera División entre el cuadro getafense y el Valencia en el Coliseum.

Por el momento, no se dispone de información oficial sobre su paradero, mientras que sí ha podido confirmarse que su pareja no se encontraba entre los pasajeros del convoy siniestrado.

Referente del deporte onubense

A nivel local, Cordón contaba con una clara relevancia pública en el ámbito deportivo de Huelva. Exjugador de la selección española de fútbol playa, fue uno de los nombres propios de la disciplina a comienzos de siglo, firmando un palmarés de primer nivel: dos subcampeonatos del mundo (2003 y 2004) y dos títulos de campeón de Europa (2001 y 2004). A título individual, fue distinguido como mejor jugador de la Euroliga en 2004.

Más allá del deporte, David Cordón desarrolla su labor profesional como enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez, una faceta que le ha granjeado un profundo respeto social en su ciudad. Su popularidad quedó patente, entre otros gestos, en 2019, cuando fue elegido para encarnar a uno de los Reyes Magos en la Cabalgata de Huelva.

Vínculo con el fútbol profesional

Su hijo, David Cordón Jr., conocido futbolísticamente como Davinchi, también ha seguido la senda del deporte de élite. A sus 18 años, forma parte de la disciplina del Getafe, club al que llegó el pasado verano procedente del Recreativo de Huelva, donde completó su formación. Esta misma temporada debutó en Primera División, después de haber tenido presencia con apenas 16 años en el primer equipo albiazul en Primera RFEF. Eso sí, en la actualidad, el joven se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una lesión grave de menisco.