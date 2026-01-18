Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspenso general para un castigado Córdoba CF en el derbi ante el Málaga

Adrián Fuentes, el más destacado entre los blanquiverdes pese a la derrota con el combinado costasoleño en El Arcángel

Once inicial del Córdoba CF en el derbi ante el Málaga.

Once inicial del Córdoba CF en el derbi ante el Málaga. / A.J. GONZÁLEZ

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

IKER ÁLVAREZ (5)

Con los pies

Dubitativo en la construcción. Sacó un mano a mano en los primeros compases. Se dejó el primer palo libre en el gol de Larrubia.

CARLOS ALBARRÁN (5) 

Exigido

Arrancó por la derecha y acabó en la izquierda. Poca incidencia, sobre todo en ataque. Sufrió al cambiar de banda.

XAVI SINTES (4)

Poca activación

Peco de lentitud en las coberturas. Pudo hacer más en el gol visitante y se las vio con Adrián Niño.

ÁLEX MARTÍN (4)

Lesionado

Tampoco anduvo fino en las vigilancias. Algo pasivo en una internada de Rafita y en el gol de Larrubia. Se marchó cojeando.

DEL MORAL (4)

Preocupa

El toledano se marchó en camilla, entre gestos ostensibles de dolor. Otro golpe para el mediocampo, cuando parecía recuperar efectivos.

PEDRO ORTIZ (4)

Discreto

Poca participación del balear, que tras el buen arranque bajó el nivel. Le costó entrar en juego y pudo aportar poca fluidez.

DIEGO BRI (4)

Superado

Fue el elegido para ocupar el lateral izquierdo y Larrubia se cobró la novatada. Comenzó enchufado en ataque, pero sufrió mucho en defensa.

DANI REQUENA (5)

Debe dar más

Sigue sin recuperar su mejor versión. Buscó el gol en la primera mitad, aunque perdió mucho peso con el avance del partido.

JACOBO (4)

Desaparecido

Apenas tuvo indicencia, más allá de un par de combinaciones en el primer tramo. Bien marcado por Puga, que no le dejó margen.

CARRACEDO (5)

Lo intentó

Cargó el fúbtol por su banda y trató de percutir en repetidas ocasiones. Mandó un voleón alto y sirvió varios centros peligrosos.

ADRIÁN FUENTES (6) 

El líder

Fue el más insistente, aunque anduvo muy marcado. Herrero le negó el gol, pero no dejó de intentarlo.

PERCAN (5) Lateral.

DALISSON (6) Reactivó.

ISMA RUIZ (5) Sacrificado.

GUARDIOLA (-) La tuvo.

KEVIN MEDINA (-) Poco.

