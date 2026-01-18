Las notas
Suspenso general para un castigado Córdoba CF en el derbi ante el Málaga
Adrián Fuentes, el más destacado entre los blanquiverdes pese a la derrota con el combinado costasoleño en El Arcángel
IKER ÁLVAREZ (5)
Con los pies
Dubitativo en la construcción. Sacó un mano a mano en los primeros compases. Se dejó el primer palo libre en el gol de Larrubia.
CARLOS ALBARRÁN (5)
Exigido
Arrancó por la derecha y acabó en la izquierda. Poca incidencia, sobre todo en ataque. Sufrió al cambiar de banda.
XAVI SINTES (4)
Poca activación
Peco de lentitud en las coberturas. Pudo hacer más en el gol visitante y se las vio con Adrián Niño.
ÁLEX MARTÍN (4)
Lesionado
Tampoco anduvo fino en las vigilancias. Algo pasivo en una internada de Rafita y en el gol de Larrubia. Se marchó cojeando.
DEL MORAL (4)
Preocupa
El toledano se marchó en camilla, entre gestos ostensibles de dolor. Otro golpe para el mediocampo, cuando parecía recuperar efectivos.
PEDRO ORTIZ (4)
Discreto
Poca participación del balear, que tras el buen arranque bajó el nivel. Le costó entrar en juego y pudo aportar poca fluidez.
DIEGO BRI (4)
Superado
Fue el elegido para ocupar el lateral izquierdo y Larrubia se cobró la novatada. Comenzó enchufado en ataque, pero sufrió mucho en defensa.
DANI REQUENA (5)
Debe dar más
Sigue sin recuperar su mejor versión. Buscó el gol en la primera mitad, aunque perdió mucho peso con el avance del partido.
JACOBO (4)
Desaparecido
Apenas tuvo indicencia, más allá de un par de combinaciones en el primer tramo. Bien marcado por Puga, que no le dejó margen.
CARRACEDO (5)
Lo intentó
Cargó el fúbtol por su banda y trató de percutir en repetidas ocasiones. Mandó un voleón alto y sirvió varios centros peligrosos.
ADRIÁN FUENTES (6)
El líder
Fue el más insistente, aunque anduvo muy marcado. Herrero le negó el gol, pero no dejó de intentarlo.
PERCAN (5) Lateral.
DALISSON (6) Reactivó.
ISMA RUIZ (5) Sacrificado.
GUARDIOLA (-) La tuvo.
KEVIN MEDINA (-) Poco.
