En directo | Comienza el Córdoba CF-Málaga en El Arcángel

El Córdoba CF abre la segunda vuelta de Liga en Segunda División con una prueba de extremo calado: el derbi regional ante el Málaga en El Arcángel, este domingo (21.00 horas). Los de Iván Ania regresan a su feudo tras llevarse el botín sobre la bocina de El Alcoraz ante el Huesca el pasado lunes y pretenden lograr ante el enrachado cuadro malaguista su cuarta victoria consecutiva, que sirva para engancharse de lleno a la pelea por un sitio entre los seis primeros clasificados. También busca eso mismo el conjunto dirigido por Juan Funes, que desde su llegada al banquillo de La Rosaleda no conoce la derrota y viene de tumbar al Ceuta, en la que fue su cuarta victoria al hilo y la quinta entre las últimas siete citas en Liga.

La tiene Sintes 24'. ¡SINTEEEEEES! La tuvo de cabeza el menorquín. pero atrapó sin problemas Alfonso Herrero.

Minutos de tanteo 17'. ¡Salvó Iker Álvarez el mano a mano con Niño! Llegadas de ambos equipos a campo rival, pero sin ocasiones claras por el momento.

Once inicial Córdoba CF Finalmente, Iván Ania opta por colocar a Diego Bri en el costado izquierdo de la defensa, con el objetivo de no mover tanto el esquema. Por lo que el eediocampo es de Requena, Ortiz y Alberto Del Moral.

Se aproxima el Córdoba CF 6'. ¡UUUUUUUUUUUY! Lo intentó Requena desde fuera del área, pero el disparo pasó por arriba de la porteria de Alfonso Herrero.

Comienza el encuentro (0-0) 1'. ¡Arraaaaaaaaaanca el encuentro en El Arcángel! Primera posesión para los visitantes.

Suena el himno del Córdoba CF ¡Y ya saltan los 22 protagonistas al verde! Como ruge El Arcángel su himno. ¡Menudo ambientazo en las gradas!

Ambientazo en las gradas ¡Vibra El Arcángel con su espectáculo de luces!

Se marchan los protagonistas ¡Jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.

Comienza el calentamiento ¡Ya saltan los protagonistas a calentar! ¡Vaya ambientazo en las gradas!