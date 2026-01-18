Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 22ª jornada de Liga en Segunda División

En directo | Comienza el Córdoba CF-Málaga en El Arcángel

Los de Iván Ania reciben al enrachado cuadro costasoleño en un derbi entre dinámicas al alza

La afición del Córdoba CF y el Málaga en la previa del partido.

La afición del Córdoba CF y el Málaga en la previa del partido. / A.J. GONZáLEZ

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF abre la segunda vuelta de Liga en Segunda División con una prueba de extremo calado: el derbi regional ante el Málaga en El Arcángel, este domingo (21.00 horas). Los de Iván Ania regresan a su feudo tras llevarse el botín sobre la bocina de El Alcoraz ante el Huesca el pasado lunes y pretenden lograr ante el enrachado cuadro malaguista su cuarta victoria consecutiva, que sirva para engancharse de lleno a la pelea por un sitio entre los seis primeros clasificados. También busca eso mismo el conjunto dirigido por Juan Funes, que desde su llegada al banquillo de La Rosaleda no conoce la derrota y viene de tumbar al Ceuta, en la que fue su cuarta victoria al hilo y la quinta entre las últimas siete citas en Liga.

