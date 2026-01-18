Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: "Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón"

Se frenó en seco la buena dinámica del Córdoba CF, que vio cómo se ponía fin a su racha de cinco partidos consecutivos -y tres victorias al hilo- sin conocer la derrota tras caer en El Arcángel en un alocado derbi ante el Málaga (0-1). El gol de Larrubia bastó para que los boquerones se llevaran los tres puntos. Los de Iván Ania no lograron imponer su juego ni encontrar la recompensa necesaria para prolongar una serie positiva que había alimentado la ilusión en las últimas semanas. «Nosotros llegábamos más con el corazón que con la cabeza. Nos faltó quizá el volumen de llegadas que tenemos habitualmente, especialmente por banda derecha. Es más por mérito del Málaga que nos presionó bien, nos hicieron un partido incómodo.Veníamos de tres victorias con bajas, o sea que no somos un equipo llorón, ni un equipo que se excuse en las bajas cuando no gana», expuso el entrenador blanquiverde.

Antes de comenzar con la valoración del partido, debido al accidente ferroviario en Adamuz, Iván Ania ha querido mandar un mensaje «en nombre de todo el club y del cordobesismo. Un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente del tren y mucho ánimo a los heridos y que tengan una pronta recuperación».

Idea de partido

El Córdoba CF tuvo que adaptarse a las bajas y a las modificaciones sobre el campo, manteniendo el orden en la primera parte pero ajustando el plan tras las lesiones en la segunda. «Es evidente que teníamos un plan de partido con unos jugadores, veníamos condicionados evidentemente en la defensa por las bajas, de hecho tuvimos que actuar con Diego Bri de lateral izquierdo porque no teníamos otra posibilidad y lo que decidimos fue tocar lo menos posible porque no queríamos cambiar a mucha gente de posición para suplir la baja en el lateral izquierdo. Creo que en el partido entramos bien, empezamos bien, la primera parte tuvo cierto orden, cierto criterio, pero luego en la segunda parte pues con la lesión de Álex Martín y Del Moral, nos obligó a modificar cosas», afirmó.

«Ellos se replegaron más en la segunda parte, intentaron salir más a la contra, especialmente cuando nosotros les sometimos más en esa fase casi final del partido. Estuvimos más espesos con balón de lo habitual, pero puede ser condicionado a que ellos es un equipo que presiona bien e intentamos buscar la superioridad, a veces bajando a doble medio centro, cuando encontrábamos parecía que podíamos generar, pero luego por fuera nos estaba costando meter buenos balones y nos estaba costando desbordar por las bandas en el último tercio de campo», señaló.

Iván Ania, durante el partido ante el Málaga en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Bajas en el Córdoba CF

Siguió analizando el ovetense el amplio panel de bajas, una tesitura que, a su juicio, condiciona pero sigue sin ser «excusa» en este tramo de Liga. El ejemplo más claro: la aparición de Diego Bri como lateral izquierdo de inicio o, ya en la segunda mitad, la entrada de Diego Percan en el lateral derecho. «Son las circunstancias que había y había que amoldarse a ellas. Evidentemente me gustaría tener más gente donde poder escoger, pero hay que adaptarse a lo que tenemos y ya está. Del Moral tiene un golpe en la costilla, me parece que es, y Alex Martín pues no sabe si se le subió al gemelo, si tuvo algo y decidió pedir el cambio», indicó.

Con vistas de movimientos al mercado invernal, la idea de reforzar la defensa no entra en los planes de Ania, ya que «Rubén está muy cerca de poder incorporarse ya a los entrenamientos y Fomeyem pues la lesión se ha ido más larga de lo que a priori parecía, pero creo que tenemos cuatro centrales y vamos, no creo que sintamos la necesidad de tener que traer un quinto central».

Con la salida de Carlos Isaac, es «evidentemente tenemos que reforzarnos en esa posición porque se va un jugador importante y necesitamos tener dos por puesto y ahora mismo en la banda derecha natural solamente tenemos a Albarrán. Puedo hacer como hice hoy, meter a Percan, pero Percan no es lateral, podría tirar a Álex Martín a banda derecha, pero según estemos en los centrales que haya una incorporación de un lateral derecho», finalizó.