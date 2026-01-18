El Córdoba CF se queda sin premio en un derbi de improvisaciones ante el Málaga

Derbi de vértigo, golpes cruzados y final sin premio en El Arcángel. El Córdoba CF se dejó por el camino una noche de ida y vuelta ante un Málaga eficaz (0-1), en un partido tan abierto como incómodo, marcado por la falta de control, las lesiones y un tramo final de asedio blanquiverde sin recompensa, que se resolvió con una mano salvadora del visitante Alfonso Herrero, un balón al palo y un testarazo de Guardiola que no llegó a buen puerto, entre otros matices. Tuvo que tirar de repertorio y hasta de enfermería Iván Ania para completar la apuesta, mientras que por el lado visitante un único gol de David Larrubia, aprovechando uno de esos resquicios que dejó la improvisación califal, se convirtió en el golpe justo para negar el cuarto triunfo consecutivo de los de blanquiverde. Y de paso firmar el quinto malaguista...

Experimentos en la zaga

Porque dado el panorama, lo que tocaba era hilar fino, mucho. Ania, con algún que otro remiendo de por medio, apostó por reordenar el dibujo para arrancar con el mayor número posible de piezas del primer equipo. Bajo palos no hubo novedad -continuidad para Iker Álvarez-, mientras que el gran ajuste llegó atrás: ni Marcelo Timorán, ni Álex López, ni Álex Martín y, por supuesto, tampoco Carlos Isaac, dada su inminente salida rumbo al fútbol polaco y fuera de la convocatoria. Así, el asturiano dio entrada a Bri -en su primera titularidad en Liga- en el lateral zurdo, mantuvo a Carlos Albarrán en el perfil derecho y dejó el eje en manos del binomio Xavi Sintes-Álex Martín, que tan buen rendimiento viene ofreciendo en el último puñado de jornadas.

En lo demás, apenas hubo retoques. El trivote mantuvo raíces en la medular, con Dani Requena y Pedro Ortiz en la sala de máquinas y Alberto del Moral como ancla, por lo que la apuesta fue más continuidad en esa parcela. Y arriba, otro pleno de repeticiones: Jacobo y Carracedo partiendo desde banda, respectivamente, con Adrián Fuentes como referencia.

Además, en el banquillo dos nombres propios: Vilarrasa y Adilson Mendes, éste último de vuelta a una convocatoria 322 días después.

La misma o incluso más madera introdujo Funes en la partida malaguista, con dos atacantes claros como el cordobés Chupe y Adrián Niño cerca del área y David Larrubia percutiendo por el carril derecho. También se dejó ver el exblanquiverde Puga, entre otras caras reconocibles, más piezas de peso en la categoría como Dotor, Dani Lorenzo o el meta Alfonso Herrero.

Eso sí, la primera amenaza llevó sello local. Apenas cinco minutos de reloj y Dani Requena ya había probado suerte desde la frontal, con un disparo que neutralizó la zaga costasoleña. Repitió el granadino de inmediato, entonces mandando el balón por encima del larguero al son del primer «uy» de la noche en El Arcángel... Porque habían salido enchufados los de casa, que a renglón seguido, en una maniobra Adrián Fuentes -un eslalon de esos marca de la casa caído a banda-, no encontraron rematador claro en el área con Alfonso Herrero rebasado. Mientras, el Málaga buscaba rédito por su banda izquierda, con un Larrubia muy insistente en el uno contra uno.

De más a menos

La más clara, ya superado el cuarto de hora, volvió a ser para Fuentes, en una internada de Diego Bri que colgó tensa el alicantino y que el madrileño estuvo a centímetros de convertir de cabeza, de nuevo. Pero la ocasión más nítida fue visitante: Adrián Niño atacó un envío a la espalda, forcejeó lo justo con Xavi Sintes y se plantó ante Iker Álvarez, que le ganó el mano a mano por abajo tras salir atento al encuentro del punta.

Y es que el choque tenía ritmo y se jugaba de área a área, casi sin atender a jerarquías. Otra combinación por el flanco izquierdo, con Bri muy activo junto a Jacobo, acabó en un voleón de Carracedo que se marchó alto. A balón parado, Sintes también rozó el gol, topándose con Herrero en un remate a bocajarro. La réplica la firmó Rafita, tras cierta pasividad de Álex Martín en la cobertura de Albarrán, con un disparo que rozó el travesaño de Iker. Hasta ahí el aviso, porque poco después llegó el castigo: rechace de Chupe, acción individual de David Larrubia por la izquierda y definición del malagueño al palo corto, donde no llegó nadie.

Diego Bri presiona a David Larrubia, durante un lance del derbi en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Si el experimento parecía funcionar de inicio en ataque, con dos extremos -uno actuando como lateral- atacando la marca de Puga, atrás la cosa hacía más aguas… Sufría, y de lo lindo, Bri en su puesta de largo en el carril, tanto en las arremetidas blanquiazules como a la hora de las vigilancias. Mientras, el Córdoba CF trataba de rehacerse a través de Fuentes, que enfilado el tramo final se había convertido en un islote arriba. Olían la sangre los de Funes, que hacía minutos que habían comenzado a encontrar al hombre libre ante el inesperado caos de la presión casera.

De revés en revés

El intermedio sirvió para ajustar piezas, engranajes y buena parte de la maquinaria en el bloque de Iván Ania. Un disparo muy desviado de Rafita marcó la reanudación y, de nuevo, fue Fuentes quien puso picante al arranque. Interpretó bien el madrileño un envío largo de Álex Martín, que dejó servido al área sin encontrar rematador cuando la grada ya afinaba gargantas para cantar el empate. Hasta ahí discurrió el guion previsto, porque en el 53’ los servicios médicos tuvieron que irrumpir en escena para atender a Del Moral, que abandonó el partido en camilla -y con visibles gestos de dolor-. Reordenó rápido el técnico asturiano, dando entrada a Dalisson como enganche y, forzado, recuperando también a Isma Ruiz.

Con esa nueva fórmula, los califas ganaron algo de presencia ofensiva, sobre todo en fluidez. Se atrevió Dalisson con un zurdazo tras varios minutos de escaso tránsito por el área visitante, aunque el disparo salió demasiado cruzado. A la siguiente, el Málaga encontró el segundo por mediación de Adrián Niño, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego.

Sin embargo, el Córdoba CF se había reactivado. En un saque de esquina rozó el empate Isma, de cabeza, aunque apareció Herrero por abajo para negarlo. También se animaba El Arcángel, que entre el frío, el anuncio del grave accidente ferroviario en Adamuz durante el transcurso del duelo y el propio marcador, había bajado -lógicamente- algunas revoluciones.

Y aún quedaba otro contratiempo de calado: la lesión de Álex Martín. El canario se fue al suelo y pidió el cambio de inmediato entrado el último arreón del derbi, añadiendo otra baja al panel. Recurrió entonces Ania a Diego Percan, que en su primera intervención, como lateral derecho, tuvo que negarle el gol a Dani Lorenzo tras un pulso de velocistas. Sergi Guardiola y Kevin Medina fueron la última bala del asturiano, en busca del empate con más población blanquiverde en fase ofensiva.

Jacobo pugna por el esférico en el Córdoba CF-Málaga en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Con ese escenario, no sorprendió que el desenlace derivara en una auténtica batalla de trincheras. El orden hacía tiempo que había saltado por los aires y estuvo a punto de caer el empate en la cabeza de Kevin Medina, al que Puga le negó el gol cuando el exmalaguista se lanzaba en plancha al segundo palo. Más decisivo aún fue Herrero, otra vez salvador, sacando una mano abajo al carrerón de Fuentes ya en pleno descuento. Y aún quedaba pólvora en la recámara: un testarazo de Guardiola que Einar despejó bajo palos, un balón a la madera en el córner posterior y el broche a una noche que cerró la racha blanquiverde, sin poder alcanzar la cuarta victoria consecutiva, mientras que los costasoleños sí escaparon su quinta al hilo en el bolsillo.