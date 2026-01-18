Córdoba CF-Málaga: altas, bajas y posibles onces para el derbi

Tras cerrar la primera vuelta con buen sabor de boca, arriba el Córdoba CF de Iván Ania a la primera estación del segundo desdoble del calendario en LaLiga Hypermotion: este domingo ante el Málaga en El Arcángel, a partir de las 21.00 horas. En ese escenario, y en esa franja horaria, pretende el preparador blanquiverde dar continuidad a la buena racha de sus pupilos en este tramo de Liga, que después de tres triunfos consecutivos han logrado zafarse del tímido acoso del descenso que pasado mes de noviembre e inicios de diciembre para ahora, superado el ecuador de enero -y del mercado invernal-, asomarse a tan solo dos puntos de la zona noble.

Y es que tras conquistar El Alcoraz sobre la bocina ante el Huesca, el equipo cordobés alcanzó la cifra de 32 puntos en 21 jornadas. Anteriormente también logró imponerse al Burgos en casa (2-0), en la primera cita de 2026, y también al Mirandés en el Estadio de Mendizorroza (1-2) en el cierre del pasado año.

En cuanto a bajas, Iván Ania no contará con demasiadas novedades en torno a la enfermería. Pendiente de Adilson Mendes e Isma Ruiz anda el asturiano, eso sí, que en caso de ser necesarios podrían entrar en el plan. El que no lo hará, ni por lesión o por sanción, es Carlos Isaac, cuya marcha rumbo al fútbol polaco es inminente -no se ejercitó en los últimos entrenamientos del grupo-. Después, tampoco contarán con el alta médica Rubén Alves, Theo Zidane, Franck Fomeyem, Ignasi Vilarrasa ni Juan María Alcedo.

En situación casi calcada llega el Málaga de Juan Funes, que todavía no conoce la derrota con el preparador lojeño en su banquillo y viene precisamente de encadenar su cuarto triunfo fechas atrás ante el Ceuta. Otros 32 puntos son los que acumula el combinado costasoleño, que de cara al encuentro no podrá contar con Víctor García, Dani Sánchez, Moussa, Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Pastor.

Adrián Fuentes ensaya un disparo durante una sesión de entrenamiento del Córdoba CF. / Córdoba

Alineaciones probables

Así las cosas, estos son los posibles onces titulares para el cruce de este domingo entre cordobesistas y malaguistas en El Arcángel:

Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Timorán, Alberto del Moral, Dani Requena, Pedro Ortiz, Jacobo González, Carracedo y Adrián Fuentes. Málaga CF: Alfonso Herrero, Rafita, Carlos Puga, Einar Galilea, Diego Murillo, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Izan Merino, David Larrubia, Joaquín Muñoz y Chupe.

La cita será dirigida por el maño Carlos Muñiz Muñoz, adscrito al comité aragonés. Iván Caparrós Hernández estará en el VAR.