El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el derbi ante el Málaga

Se quedó sin la cuarta victoria consecutiva el Córdoba CF de Iván Ania, que en el derbi regional ante el Málaga en El Arcángel (0-1) pagó caro una desconexión, traducida en el gol visitante de David Larrubia, y el arsenal de bajas que tanto desde la previa como, incluso en el transcurso, fueron azotando reiteradamente el duelo. En camilla se retiró Del Moral, cojeando Álex Martín e Iván Ania tuvo que recurrir a Diego Bri y Diego Percan como improvisaciones en los laterales. En 32 quedan los de blanquiverde, que aspiraban a igualar la marca del play off, mientras el que sigue en plena escalada es el cuadro costasoleño, que sí encontró la forma para escapar con su quinto triunfo consecutivo en el bolsillo.

