Adrián Fuentes y Chupe, duelo de goleadores en racha en el Córdoba CF-Málaga

Con el foco repartido entre el mercado y lo estrictamente competitivo, y con el estreno de la segunda vuelta ya en el horizonte inmediato, el Córdoba CF afronta el derbi andaluz de este domingo ante el Málaga en El Arcángel (21.00 horas) con argumentos de peso para volver a mirar al triunfo. No solo por tratarse de un duelo directo, con ambos equipos igualados a puntos, sino también por el componente emocional que siempre acompaña a la rivalidad vecinal y por un aliciente añadido: el cara a cara entre dos de los delanteros más en forma de LaLiga Hypermotion, Adrián Fuentes y el cordobés Carlos Rubio «Chupe», uno por cada bando.

La explosión de Fuentes

Llegados al ecuador del campeonato, la nómina de goleadores ha ido perfilando jerarquías claras en la categoría. En clave cordobesista, Adrián Fuentes se ha consolidado como el principal argumento ofensivo del bloque de Iván Ania. El ariete madrileño suma ocho goles y una asistencia, cifras que representan casi el 30% de los 27 tantos anotados por el conjunto blanquiverde hasta la fecha.

No en vano, su impacto en su primer curso en el fútbol profesional no tardó en despertar el interés externo con la apertura del mercado invernal. Un escenario que el club cortó de raíz desde el primer momento. «El Córdoba CF no ha negociado ni negociará por la salida de Adrián Fuentes», zanjó Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, al paso de los rumores semanas atrás.

Ese rendimiento cobra aún más valor atendiendo al punto de partida del delantero. Fuentes llegó el pasado verano procedente del Tarazona, avalado por sus 16 dianas como pichichi del Grupo 1 de Primera RFEF, y concebido inicialmente como complemento de Sergi Guardiola. Eso sí, el desarrollo de la temporada ha dibujado un escenario muy distinto. Tras un inicio desde el banquillo, pasó de revulsivo a titular indiscutible a partir de las primeras siete jornadas. De hecho, acumula ya 20 partidos, 14 de ellos como titular, con 1.256 minutos en el césped, siendo la sexta pieza más utilizada por Ania.

Adrián Fuentes, durante un lance del Córdoba CF-Cultural de este curso en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Chupe, gol con acento cordobés

En la otra orilla aparece Carlos Rubio «Chupe», convertido en la principal referencia ofensiva del Málaga en su segundo curso consecutivo en la categoría de plata. El atacante cordobés está dando continuidad y un paso más a la progresión ya mostrada el pasado ejercicio, que cerró con cuatro goles, y en el actual ha terminado por consagrarse: suma nueve dianas, lo que le sitúa entre los tres máximos goleadores -empatado con otros tantos- de la competición en la temporada 2025-2026.

El duelo de este domingo tendrá para él un componente especial. Será la primera vez que se mida al Córdoba CF, el equipo de su tierra, una circunstancia que de hecho ya abordó esta semana en Canal Sur Radio: «Para mí es un honor poder ir a jugar al campo de mi tierra. Llevo esperando este partido bastante tiempo. Sabemos que el Córdoba CF es un rival duro y que nos pone las cosas difíciles siempre. Me alegro de que le vaya bien. Si marco, no lo celebraría de una manera muy efusiva, pero sí celebraría mi gol. Tengo respeto, pero nunca he jugado allí», explicó.

Precisamente, su vínculo con el club blanquiverde pudo haberse producido con anterioridad. Según desveló su propio padre recientemente en La Jugada de Córdoba, el Córdoba CF trató de incorporarlo hasta en dos ocasiones en etapas pasadas, aunque ninguna llegó a concretarse. Hoy, con contrato en La Rosaleda hasta 2028, Chupe se ha erigido en el arma más afilada del conjunto de Juan Funes, enlazando cuatro jornadas consecutivas viendo puerta, con cinco dianas de balance.

Chupe, en su debut con el primer equipo del Málaga en la temporada 2024-2025. / málaga cf

Su recorrido formativo explica buena parte de ese crecimiento. Iniciado en el Séneca, pasó después por Altair, Sevilla, regresó al propio Séneca y completó su etapa juvenil en el San Félix. Desde ahí dio el salto al Málaga, primero a su filial, donde firmó nueve goles en su primer año, trece en el segundo y, ya en el tercero, alternó filial y primer equipo con un impacto notable: 24 dianas en Tercera Federación y cuatro en Segunda División, lo que terminó por abrirle definitivamente las puertas del primer equipo.

Más nombres propios

El derbi también ofrecerá otros focos ofensivos a seguir. En clave local, Jacobo González aparece como una de las alternativas con mayor peso; mientras que en el conjunto malaguista emergen Adrián Niño y Rafa Rodríguez. Los tres suman cinco goles en lo que va de curso y, en el caso del Málaga, comparten el estatus de máximos anotadores del equipo tras 21 jornadas.

Además, la cita servirá para un nuevo reencuentro con el pasado. Carlos Puga, exblanquiverde, regresará a El Arcángel con la intención, ya expresada esta semana, de lograr por primera vez una victoria allí… aunque sea como visitante. Junto a él también estará Eneko Jauregi, otro futbolista con pasado reciente en el Córdoba CF. Ingredientes suficientes para un derbi con muchos matices y cuentas pendientes.