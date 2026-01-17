Muñiz Muñoz, el árbitro designado para el Córdoba CF-Málaga en El Arcángel

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al zaragozano Carlos Muñiz Muñoz (Zaragoza, 1995), adscrito al colegio aragonés, para dirigir el vigésimo segundo compromiso liguero del Córdoba CF en la temporada 2025-2026. El encuentro, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Hypermotion, también primero de la segunda vuelta, enfrentará a los blanquiverdes con el Málaga el próximo domingo en El Arcángel (21.00 horas).

Un recorrido en progresión

A sus 30 años, Muñiz Muñoz presenta un expediente aún en crecimiento, aunque ya asentado en el fútbol profesional. El colegiado encadena cinco temporadas consecutivas en activo, con una trayectoria que incluye una campaña en Segunda Federación, dos en Primera Federación y las dos más recientes en Segunda División. En ese recorrido acumula 71 partidos arbitrados, con un balance disciplinario de 254 tarjetas amarillas -una media de 3,58 por encuentro- y 14 cartulinas rojas (0,20 por partido).

En cuanto a resultados, su estadística refleja 33 triunfos locales, frente a 19 empates y 19 victorias visitantes.

Además, el choque del domingo no será una novedad para Muñiz Muñoz en clave cordobesista. De hecho, el cuadro califal es el equipo al que más veces ha arbitrado, con seis precedentes y un balance favorable: tres victorias, dos empates y una sola derrota. En el presente curso ya estuvo al frente del empate ante el Racing de Santander (2-2) en El Arcángel -donde decretó un penalti sobre la bocina a favor de los locales- y del triunfo a domicilio frente al Albacete (1-3), dos citas recientes en la memoria blanquiverde.

Carracedo, con Muñiz Muñoz de fondo, tras anotar el penalti del empate ante el Racing de Santander. / A.J. GONZÁLEZ

Por lo que respecta al Málaga, el colegiado suma cuatro encuentros dirigidos, saldados con dos victorias y dos empates, por lo que el conjunto costasoleño aún no conoce la derrota bajo su dirección.

En la sala VOR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández (35 años), encargado del VAR en el inminente duelo regional.