Hace una década: la última vez que un Córdoba CF fue líder en Segunda

El Córdoba CF de Iván Ania cerró la primera vuelta de la temporada 2025-26, el pasado lunes, en El Alcoraz de Huesca, escenario inolvidable para el cordobesismo, ya que allí se consiguió el penúltimo ascenso a Segunda División A de la historia blanquiverde. Además, logró imponerse de nuevo, diez años después, al conjunto del Alto Aragón (1-2), lo que dejó un primer ciclo de Liga con brillo por los números e ilusión por lo que se barrunta que puede llegar. Después de años en el fango del fútbol nacional, con visita a Segunda RFEF incluida, este Córdoba CF parece que cumplirá con su objetivo marcado el pasado verano de pelear los puestos de privilegio de la tabla.

39, récord de puntos

Porque la intención del Córdoba CF siempre fue esa. Volver a disputar unas eliminatorias de ascenso a Primera. Y está presentando esa candidatura, más o menos de forma disimulada hasta ahora, en la que ya hasta los más escépticos se lo creen, justo en el décimo aniversario de una efeméride que en su momento quizá no se valoró en su justa medida y que ahora sí que se mira con cierta melancolía y deseo de regreso. El sábado se cumplirá una década desde la última vez que el Córdoba CF fue líder en Segunda División A. Y lo hizo justo al finalizar la primera vuelta y sumando el récord de puntos en la primera vuelta en la historia del club de El Arcángel. Aquel equipo blanquiverde, dirigido por José Luis Oltra, se fue nada menos que a los 39 puntos después de los primeros 21 encuentros de Liga y sumando los tres últimos del primer ciclo en Almería, el 17 de enero del 2016, con gol de Florin Andone.

José Luis Oltra, en su etapa en el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

No estaba solo en la cumbre, ya que debió compartir el sitio más privilegiado de la tabla con el Alavés, que también llegó a esos 39 puntos, aunque con un balance goleador general mejor que el de los blanquiverdes, más ocho para los vitorianos, más seis para los cordobeses. Podía pensarse, mirando aquel fotograma de la película que representa toda una temporada, que el Córdoba CF debía luchar por el ascenso directo y lo cierto es que estaba en una posición inmejorable. Le llevaba una ventaja de tres puntos al tercer clasificado, el Real Oviedo. Y la distancia con los aspirantes a meterse en el play off era notable: seis puntos al séptimo (Gimnástic de Tarragona), y nada menos que ocho puntos al octavo, noveno y décimo, que eran el Zaragoza, el Lugo y el Elche, respectivamente.

Aquella pegada cordobesista

El equipo cordobesista, además, mostraba una pegada casi sobrenatural. No en vano tenía en sus filas a hombres como Florin Andone, Raúl de Tomás, Xisco Jiménez o Fidel Chaves, entre otros, que convirtieron el ataque cordobesista en el segundo mejor de la Liga tras aquel primer ciclo de la temporada. El equipo de Oltra había anotado 29 goles, y sólo el Mirandés y el Numancia, con 30, le superaban. Eso sí, defensivamente, aquel Córdoba CF mostraba ser vulnerable, ya que hasta 10 equipos encajaban menos que los 23 tantos recibidos por el grupo de Oltra. Ahí estaba el talón de Aquiles de aquel Córdoba CF, que apenas contaba con cinco defensas en el plantel titular: Stankevicius, Héctor Rodas, Deivid, Cisma y Dalmau, ayudados en aquellas tareas de cobertura por chavales del filial, como Bijimine, y algún joven sin apenas experiencia traído de otros equipos, como Abel Moreno.

Florin Andone, en Almería, tras el triunfo del Córdoba CF que le aupaba al coliderato en Segunda, hace ahora 10 años. / LOF

Aquella dura semifinal

A pesar de las voces advirtiendo al club de que aquel Córdoba CF podía desinflarse y que defensivamente era complicado que aguantara el ritmo, desde El Arcángel apenas se reforzó en el mercado invernal con la llegada de un mediocentro defensivo como Eddy Silvestre. En la recta final de la Liga, el Córdoba CF terminó, incluso, saliendo de puestos de play off, pero gracias a una reacción enérgica en mayo, con pleno de puntos, logró salvar los muebles y finalizó la Liga en quinta un posición, con sólo un punto más que el séptimo clasificado. Por si no hubiera tenido dificultades con la configuración de plantilla, el Córdoba CF no pudo contar en la semifinal por el ascenso, a disputar ante el Girona, con su máximo goleador, Florin Andone, con Rumanía en la Eurocopa de selecciones. La historia ya se conoce. Xisco Jiménez tiró del carro, anotando los dos goles en el duelo de ida en El Arcángel (2-1). También marcó el balear en Montilivi para poner el 0-1 momentáneo en el marcador en el minuto 55. Borja García anotó el empate y Oltra decidió sentar a su goleador, confiado en que la eliminatoria estaba controlada. Sin embargo, a nueve minutos del final, Aday anotó el 2-1 y finalmente, en la prórroga, Cristian Herrera marcó el 3-1 a tres minutos del final del tiempo añadido. Alberola Rojas no vio –o no quiso ver- un penalti sobre Fidel Chaves, pero era ya el último pecado –ajeno- tras varias flaquezas propias por parte de un Córdoba CF que, en todo caso, dejó números y recuerdos para la historia. La que ahora se conmemora. Una década después, un Córdoba CF, esta vez a los mandos de Iván Ania, aspira a tomarle el relevo.