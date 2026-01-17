El Córdoba CF examina al Málaga en un derbi con aroma a algo más

Razones no faltan nunca para encender un derbi regional, pero el Córdoba CF-Málaga de este domingo en El Arcángel (21.00 horas) llega con un matiz añadido desde la previa. Iván Ania decidió ponerle picante al cruce vecinal elevándolo al plano táctico, señalando directamente a su homólogo en el banquillo rival. «Veremos si el Málaga es capaz de ser el Málaga», deslizó el técnico asturiano, en un mensaje que encontró eco casi simultáneo en las palabras de Juan Funes, quien no dudó en reconocer que el duelo de la primera vuelta ante los blanquiverdes fue el «más incómodo» que había afrontado su equipo en lo que va de temporada.

El contexto invita a pensar que este derbi, el primero de la segunda vuelta, está diseñado para algo más que el simple reparto de puntos. Sobre la mesa estará la capacidad real de ambos para mirar hacia arriba en el tramo decisivo del campeonato. En términos de dinámica, el choque llega en máximos. El bloque califal comparece en pleno proceso de reafirmación tras un cierre de 2025 algo convulso, encadenando tres victorias consecutivas ante Mirandés, Burgos y Huesca, resultados que han servido para sacudirse las dudas del otoño y volver a asomarse a la zona de privilegio de LaLiga Hypermotion.

Un pulso entre dos rachas

El Málaga no se queda atrás, incluso con un punto más de exuberancia. El cambio de timón en el banquillo, con la llegada de Juan Funes hace siete jornadas como relevo de Sergio Pellicer, ha desembocado en el mejor pico de rendimiento del curso para los blanquiazules. Bajo la batuta del técnico lojeño, el conjunto de La Rosaleda suma siete partidos sin perder, con un balance tan sólido como intimidante: cinco victorias y dos empates, todos ellos frente a rivales de peso.

La traducción numérica de ambos momentos es clara: el derbi arrancará desde la igualdad absoluta, con cordobesistas y malaguistas empatados a 32 puntos tras 21 jornadas y separados por apenas dos posiciones en la tabla. Un escenario que refuerza la idea de que el partido servirá para marcar territorio en la carrera por algo más.

El encuentro también estará atravesado por un parte de ausencias considerable. En el bando visitante, Funes deberá lidiar con una lista amplia: Víctor García, Dani Sánchez, Moussa, Brasanac, Ramón, Luismi y Pastor no estarán disponibles para el técnico.

La acción de la expulsión de Carlos Albarrán en el Málaga-Córdoba CF de la primera vuelta. / lof

A vueltas con el lateral

Tampoco respira aliviado Iván Ania, que una semana más mantiene la enfermería con poco margen de maniobra. No estarán Rubén Alves, Theo Zidane, Fomeyem, Vilarrasa ni Alcedo, mientras que se mantienen en el aire dos nombres propios: Adilson Mendes, que podría volver a una convocatoria casi un año después de su lesión, e Isma Ruiz, que progresa favorablemente y podría ser una opción puntual si el guion lo exige.

Carlos Isaac, por otro lado, ya es baja desde otro prisma: su traspaso al Widzew Lodz es inminente y el lateral dejó de ejercitarse con el grupo durante la semana.

Pese a todo, no se esperan grandes revoluciones en la propuesta blanquiverde. Iker Álvarez seguirá bajo palos, mientras que el principal foco de ajustes estará en la defensa. Sin el extremeño, Ania deberá recomponer la zaga, con Marcelo Timorán, del filial, como principal candidato al lateral izquierdo, lo que permitiría devolver a Albarrán a su costado natural. En el eje, el binomio Sintes-Álex Martín apunta a seguir estable, aunque no se descarta un plan alternativo con Del Moral retrasando su posición para liberar a Martín hacia un carril -y por ende dando entrada a Isma Ruiz a la sala demáquinas-, con el fin de reajustar de nuevo los laterales, si bien con únicamente piezas del primer equipo.

En lo demás, el guion parece menos dinámico: Requena y Ortiz seguirán a cargo de la medular, mientras que arriba el tridente formado Jacobo, Fuentes y Carracedo, con sus tres piezas en plena efervescencia, volverá a ejercer de referencia ofensiva.

Adilson Mendes conduce el esférico durante un lance de un entrenamiento de esta semana. / Córdoba