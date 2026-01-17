Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF estudia un cambio de destino para Ntji en este mercado invernal
El futbolista hispano-maliense se encuentra cedido en un Atlético Sanluqueño en plena reestructuración económica y de plantilla. Su nuevo equipo seguiría estando en Primera RFEF
Las turbulencias del mercado invernal continúan proyectando sus efectos en el Córdoba CF, aunque en este caso no tanto dentro de los márgenes de El Arcángel como en el ecosistema de sus futbolistas cedidos. Según ha podido conocer este periódico, Ntji Tounkara, uno de los cinco jugadores que la entidad blanquiverde mantiene a préstamo esta temporada en Primera Federación, podría cambiar de destino en lo que resta de enero para continuar su progresión en la categoría de bronce bajo un contexto más estable.
El mediocentro, actualmente en las filas del Atlético Sanluqueño, se ha visto afectado por el drástico viraje emprendido por la entidad gaditana, que ha optado por una política de ajuste económico severa. La decisión pasa por aligerar masa salarial, dando salida a varios de los futbolistas con mayor peso en la plantilla -algunos de ellos, además, entre los más productivos- y reforzarse con jugadores del filial cadista -sobre todo-, el Cádiz Mirandilla, para compensar las bajas. Un escenario que, inevitablemente, ha encendido las alarmas en clave cordobesista respecto al entorno competitivo que rodea al hispano-maliense.
Eso sí, el rendimiento de Ntji en Sanlúcar ha sido incuestionable. Hasta la fecha ha disputado 18 encuentros, todos como titular, acumulando 1.503 minutos, lo que le convierte en el tercer futbolista más utilizado de la plantilla, además de haber firmado un gol. Su peso específico era evidente bajo la dirección de José Herrera, destituido hace apenas un par de jornadas, y Daniel Gallego, su relevo en el banquillo, había mantenido esa continuidad.
Pese a ello, el nuevo contexto institucional invita al Córdoba CF a buscarle un destino alternativo, también en Primera Federación, más acorde a sus necesidades de crecimiento. El curso pasado ya tuvo minutos el mediocampista en Segunda División, sellando su estreno con el primer equipo califal en la victoria frente al Cádiz en El Arcángel (4-2), en el mes de mayo. Semanas más tarde volvería a participar, frente al Eibar en Ipurúa.
Los otros cedidos, panoramas estables
Más allá del caso Ntji, la situación del resto de futbolistas cedidos por el Córdoba CF transcurre con mayor normalidad. Ramón Vila continúa siendo indiscutible y uno de los pilares del Eldense, que ocupa la tercera posición del Grupo 2 en plena carrera por regresar al fútbol profesional. Mariano Carmona, por su parte, suma ya cuatro goles con el Alcorcón, donde ejerce como principal referencia ofensiva en la pelea por esquivar el descenso.
También Matías Barboza sigue acumulando minutos y sensaciones positivas en el Atlético Madrileño tras dejar atrás su lesión, mientras que George Andrews, en el Europa, ha perdido protagonismo en las rotaciones del conjunto catalán después de un inicio liguero en el que fue habitual en el once.
