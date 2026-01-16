Juan Funes, entrenador del Málaga: “El Córdoba CF es un equipo que te lleva al límite”

Un derbi de máximos, un choque de inercias positivas o, sencillamente, un cara a cara entre dos aspirantes que llegan en pleno crecimiento. De muchas maneras puede abordarse el pulso que Córdoba CF y Málaga afrontarán este domingo en El Arcángel (21.00 horas), estreno de la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion. Una cita marcada por el buen momento que atraviesan ambos conjuntos...

De hecho, desde el lado blanquiverde, el mensaje ha sido claro durante la semana: convertir el derbi en la «cuarta victoria consecutiva». En la orilla opuesta, con Juan Funes ya asentado en el banquillo malaguista, el planteamiento no se aleja demasiado de ese horizonte: «El nivel de motivación hay que tenerlo y mantenerlo. Es un derbi, tenemos que disfrutar todos. Tiene que ser una fiesta del fútbol», señaló el granadino en la antesala del encuentro.

Eso sí, más allá del contexto, el análisis táctico ha ganado peso en la previa. Si Iván Ania alertaba de los riesgos que plantea el conjunto costasoleño, Funes no dudó en devolver el aviso poniendo el acento en una de las principales señas de identidad del bloque blanquiverde actual: la presión. «El partido con el Córdoba CF de este año, posiblemente, fue el más incómodo. Son ‘top 1’ en ritmo de recuperación, un equipo muy fuerte en presión alta. Te lleva al límite y es muy difícil superar esa primera línea. No te deja jugar ni encontrar momentos para hacer daño. En manejo de balón, son ‘top 3’ o ‘top 2», explicó.

Funes, en una sesión de trabajo de esta semana del Málaga. / MÁLAGA CF

El reto, con y sin balón

Precisamente en ese escenario incidió el de Loja al desgranar la clave del partido para los suyos. El desafío, a su juicio, pasará por gestionar con calma los primeros pases tras romper la presión cordobesista: «El reto va a ser que, una vez superada esa línea, nuestra primera línea tenga la tranquilidad suficiente para dar continuidad al juego. Eso puede ser muy determinante. No será fácil, pero ojalá salga bien», señaló.

También hubo espacio para reflexionar sobre la identidad. Un concepto que el propio Ania había puesto sobre la mesa horas antes -«veremos si el Málaga es capaz de ser el Málaga»- y que Funes asumió sin rodeos: «No podemos tener dos caras. Otra cosa es que el Córdoba CF nos obligue. Vamos a intentar recuperar rápido y tener continuidad, como desde que llegué. Esa es nuestra seña».

De hecho, el elogio hacia el trabajo del técnico ovetense fue explícito: «El Córdoba CF ha conseguido eso en los últimos años: una base muy fuerte. Sabes a lo que juega. Ania ha dejado una impronta clara, año tras año, y eso da mucho empaque. Tiene un gran valor», concluyó.