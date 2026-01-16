Iván Ania, sobre la salida de Carlos Isaac: “Si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada”

El mercado del Córdoba CF va de nombres, quedó claro desde la primera semana y una vez alcanzada la ventana invernal de fichajes, parece que ha quedado incluso reafirmado. Y en ese sentido, tras el carrusel de posibles salidas -dadas el interés de otros clubes-, como en el caso de Adrián Fuentes o Jacobo González, el turno ahora es de Carlos Isaac, único de esa terna que, tras un ligero capítulo de negociaciones que no llegó a ningún término, pondrá rumbo al Widzew Lodz previo pago del conjunto polaco de su cláusula de rescisión. De hecho, el lateral extremeño no se ejercitó este viernes junto al resto de la plantilla y su salida se antoja inminente. «Lo normal es que, si todo va por cauces normales, no vaya a estar en el partido del domingo», afirmó Iván Ania en la antesala del cruce con el Málaga.

Y es que según ha informado este periódico, el mero interés ha dado un paso adelante por parte del club de Lodz, que tras no alcanzar un acuerdo con la entidad blanquiverde -que se ha cerrado a negociar por activos importantes del plantel en este mercado, con la idea de priorizar lo deportivo- abonará el coste para liberar los servicios del zaguero, que finalizaba al término de la presente campaña. «Ante eso, no puedes hacer nada. Nosotros, claramente primamos lo deportivo, pero si vienen y pagan la cláusula, no puedes hacer nada. Actuar rápido para intentar tener un recambio, pero ante eso, no puedes hacer absolutamente nada. No es lo habitual, el pagar cláusulas, pero se puede dar el caso», reconoció el preparador.

Activarse en el mercado

En ese escenario, el nombre al que apunta la comisión deportiva califal, entre otros sobre la mesa, es el del lateral del Betis Deportivo Pablo Busto, al que viene siguiendo de cerca la planta noble del Bahrain Victorious Nuevo El Arcángel y que podría activarse próximamente. Eso sí, de cara al cruce con los malaguistas, ante las bajas de Ignasi Vilarrasa -en la recta final de su recuperación- y Alcedo, las opciones se limitan al filial: «Marcelo es una de las posibilidades, también Álex López. Son posibilidades que tenemos en el filial, en el entreno de mañana tendremos que decidir y tener claro quién va a ser el que va a participar y cómo tiene que actuar. El que participe, que sepa claramente lo que tenemos que hacer», admitió.

Siguió repasando el ovetense la incidencia del mercado en este convulso arranque de año para su plantilla… «Para los entrenadores, que salga o entre un jugador, evidentemente te modifica cosas. Más que terminar el mercado, lo que quiero es recuperar cuanto antes a los que tenemos lesionados. Que viene gente, perfecto, si es para sumar. Que se tiene que ir gente, agradecido y que le vaya muy bien», zanjó.